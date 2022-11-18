Общество 18 ноября 2022, 23:00 Забрать нельзя оставить. Как в России решают проблему с сиротами Депутат ГД Бессараб: в России изменилось отношение к оставлению матерями детей Jenna Norman/Unsplash / Unsplash

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В России сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявила зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, за последние пять лет их количество сократилось на 26%. За счет чего улучшилась статистика и что действительно способно помочь детям обрести семьи — в материале «360».

Число сирот в России сократилось на четверть

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова выступила на IV Всероссийской конференции «Десятилетие детства: объединяющие механизмы в сфере детства». Она рассказала, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения сирот с 2017 года сократилось на 26%, сообщил ТАСС.

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«Вместе с тем в детских домах еще находится 38 тысяч детей-сирот и очень важно, чтобы каждый из них как можно скорее обрел семью», — отметила вице-премьер.

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По словам Голиковой, в период действия Десятилетия детства в России расширили возможности использования маткапитала, создали новые условия для совмещения трудовых и родительских обязанностей, усовершенствовали законодательную базу в целом. Одно из недавних нововведений — отношение к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в медицинских организациях. Теперь в больницах с ними могут находиться волонтеры и члены негосударственных некоммерческих организаций.

РИА «Новости»

Люди почувствовали поддержку со стороны государства

Во многом сокращение числа детей-сирот стало возможным благодаря поддержке со стороны государства, рассказала «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, свою роль сыграли также и психологические консультации приемных семей, и поддержка со стороны органов опеки и попечительства.

«Думаю, что все это вместе, безусловно, играет свою роль. Но еще в России меняется отношение к ситуации с приемными детками — это такое понимание, что чужих детей не бывает», — отметила парламентарий.

Бессараб отметила, что тема сокращения числа таких детей актуальна всегда.

«Поменялось именно к оставлению ребенка — мы ушли от избыточного давления на молодых мам. <…> Будущей матери, даже если она осталась в достаточно сложной ситуации, даже если она осталась одна — помогает государство», — подчеркнула Бессараб. Она пояснила, что в таких ситуациях женщинам помогают в кризисных центрах и выплачивают пособия.

Сыграли свою роль и школы приемных родителей, рассказала «360» президент благотворительной организации «Общие дети» Ксения Пенькова.

«Раньше не было частных и государственных школ приемных родителей, сейчас они существуют, и они решают много проблем до их появления. Некоторые люди в процессе обучения понимают, что они не готовы к процессу усыновления и вообще к жизни с ребенком-сиротой. Это не снизило количество [таких детей], но снизило количество возвратов», — объяснила собеседница «360».

По ее словам, раньше проблему детей-сирот нередко замалчивали. Сегодня в обществе пытаются говорить об этом и донести мысль о том, что таких детей не нужно обходить стороной.

РИА «Новости»

Есть над чем работать

Несмотря на положительную динамику, в стране еще есть над чем работать для решения вопроса устройства детей-сирот в семьи.

«Возможно, эта численность сократилась на бумаге, потому что некоторые люди берут детей под опеку не с целью воспитания, а с целью привлечения дополнительных финансовых средств к своей жизни. И детей из статуса ребенка-сирота переводят в статус опекунского ребенка, у которого по факту на бумагах есть родители, а непосредственно в жизни они не присутствуют», — заявила Ксения Пенькова. Она добавила, что таких детей по факту продолжают воспитывать в интернатах. По ее словам, есть случаи, когда из двух детских домов создают один — путем укрупнения. Опять же — на бумаге количество таких заведений уменьшается, но фактически не меняется ничего.

«Если по нашему опыту — возможно, чуть меньше стало детей-сирот, но увеличилось количество их возвратов при усыновлении, и увеличилось количество детей без статуса — то есть, которые еще ни туда, ни сюда не подходят. И тогда, конечно, они в статистику не входят», — объяснила тонкости ведения статистики собеседница «360».

Депутат Светлана Бессараб рассказала, что власти рассматривают возможность ограничения количества приемных детей, которых можно взять в семью.

«С этим тоже, к сожалению, не всегда все ясно и прозрачно, поэтому это как один из вариантов. Кроме тех случаев, когда приемные дети являются братьями и сестрами — они однозначно должны попадать в одну семью. В остальных случаях говорят о возможном снижении такого количества с целью обеспечить более теплый уход в приемной семье», — добавила парламентарий.

РИА «Новости»

Детей нужно приучать к обществу

По словам Ксении Пеньковой, в России могут рассмотреть законопроект о проведении психологической экспертизы. Своего рода тесты для потенциальных родителей и самих детей могли бы определить готовность обеих сторон к жизни в рамках семьи.

«Некоторые кандидаты в опекуны просто не подходят по каким-то психологическим моментам — не то, что они неадекватные, а просто немного не понимают, на что они подписываются. Так же и с детьми — некоторые дети не хотят идти в семью, и оттого, что их туда помещают, им лучше не становится», — отметила собеседница «360».

Пенькова добавила, что важным остается вопрос социализации детей. По ее словам, важно проводить мероприятия, которые помогут им установить связи с обществом. Это нужно для того, чтобы после выхода из интернатов подростки смогли безболезненно адаптироваться к взрослой жизни.

Пять детей-сирот из Коломны получили ключи от собственных квартир. Всего в округе в этом году жильем обзаведутся 45 воспитанников детских домов.