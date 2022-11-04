Еще пять детей-сирот получили ключи от квартир в Коломне | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 22:24 Еще пять детей-сирот получили ключи от квартир в Коломне

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Пять ребят, из числа детей-сирот, стали обладателями квартир. Глава Коломны Александр Гречищев поздравил юношей и девушек, и вручил им ключи. Всего в этом году жильем будут обеспечены 45 детей-сирот. На приобретение недвижимости из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей.

Цветы, поздравления и ключи с красным бантом. Вот он — главный подарок Карине Хусаиновой на день рождения — собственная квартира.

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«Впечатления очень хорошие. Зашла в квартиру, а там новый ремонт, хороший санузел, просторная комната, широкое окно, как я всегда хотела. Буду учиться, чтобы была хорошая стипендия и, собственно, уже вкладываться в развитие квартиры», — сказала Карина Хусаинова.

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Ключи от квартир в Коломне в этом году получат 45 детей-сирот. Специальная комиссия проверила каждый объект недвижимости. Во всех квартирах сделан ремонт, установлена сантехника, газовая плита. Площадь квартир в среднем 30 квадратных метров. На их приобретение из регионального бюджета было выделено более 150 миллионов рублей.

«Собственное жилье во взрослой жизни очень важно, потому что именно оно служит тем фундаментом дальнейшего становления. И теперь у вас есть то место, куда вы сможете прийти после учебы, после работы, где всегда будет тепло, светло и уютно», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ключи жителям округа вручают в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».