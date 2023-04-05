Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит проект о признании феминизма экстремистской идеологией. С таким предложением выступил зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев. По его мнению, большинство лидеров этого течения — агентура Запада, которые занимаются «разрушением традиционных ценностей». «360» узнал у автора инициативы и общественного деятеля, какие поступки феминисток вызывают негатив в обществе и нужно ли их наказывать.

Далее — прямая речь.

Мы будем это все исследовать и каждую подобную организацию хлопать.

Они же ведут пропаганду против спецоперации на Украине, против государства, против семьи как таковой. Семья у нас, оказывается, «способ закабаления женщины».

Если прочитаете, что у них творится на форумах… «Цисгендерные твари, стручконосцы» — это все про мужчин они имеют в виду.

Пока предложение такое: всю идеологию феминизма признать экстремистской сложно, потому что нужны определенные критерии, эксперты — это все очень долго. Мы все-таки займемся конкретными феминистскими организациями, которые ведут пропаганду экстремизма, по признаку пола сеют социальную рознь.

Законопроект я внес вчера на обсуждение в комиссию. Сегодня разговаривал с председателем.

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Юлия Манн, общественный деятель и бизнесвумен

Есть радикальные способы борьбы за свои права, когда женщины выходят с флагами и плакатами, хотя на деле еще ничего не произошло. Но также есть реальные ситуации, когда ущемляются права или происходит столкновение с сексизмом со стороны противоположного пола.

Это может касаться как мужчин, так и женщин. Такая яркая, радикальная форма выражения борьбы за свои права вызывает элементы негативизма, но это вовсе не значит, что о нарушении прав не надо говорить.

Я против того, чтобы что-то запрещать, поскольку у людей должна быть свобода волеизъявления, волевыражения.

Если человек хочет бороться за права и отношения, значит, в опыте были прецеденты, которые позволяют ему выражать свое мнение и бороться за свои права, равенство.

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Однако все должно быть в рамках закона. Если существуют нарушения с точки зрения закона, то в нем уже предусмотрены меры ответственности, ужесточать ничего не нужно. Например, люди выходят на согласованные митинги и акции протеста. Это итак предусмотрено законом, запрещать их нельзя ни в коем случае.

Почему у мужчин феминистки ассоциируются с чем-то плохим? Есть яркие представители феминистического движения, которые выглядят нестандартно, не по-женски.

Если они не вписываются в чье-то обыденное понимание того, как должна выглядеть женщина, как она должна мыслить, это вызывает бурю негативных эмоций, особенно у противоположного пола.