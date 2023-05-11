Общество 11 мая 2023, 00:50 Выгодный капитализм. Борьба Казахстана с параллельным импортом сыграет россиянам на руку Эксперт FMCG рынка Анфиногенов: бытовой технике в России не грозит сильное подорожание РИА «Новости»

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Россиян предупредили о возможном подорожании иностранной бытовой техники. Причина кроется в ужесточении контроля поставок электроники в страну Казахстаном. Ситуация не так критична, как кажется на первый взгляд: скорее всего, потребители даже останутся в плюсе, а в структуре брендов просто произойдет смещение в пользу других производителей.

Смена позиций

Из-за более жесткой политики правительства соседней республики цены на бытовую технику могут вырасти на 10-12%.

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Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло отметил, что пока возможность провозить продукцию через Казахстан есть, но поставки уже подорожали на фоне более строгого таможенного контроля.

Дистрибьюторы уже сориентировались и начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов объяснил «Коммерсанту», что товары для рынка Евразийского экономического союза будет невыгодно возить в Россию, если Казахстан окончательно перекроет транзит поставок техники. Стоимость их станет слишком высокой.

РИА «Новости»

Шанс для потребителя

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с «360» описал происходящее как активную рыночную ситуацию, из которой у потребителя, наоборот, есть шанс извлечь выгоду.

«Ситуация достаточно интересна тем, что большое количество различных игроков [оптово закупают технику]. Каждый пытается сделать это самостоятельно, через свой опыт и знания», — подчеркнул он.

Именно это является активной рыночной ситуацией, описанной в любом учебнике как капитализм. <…> Для потребителя она, наоборот, крайне выгодна. Во всяком случае, точно выгоднее, чем когда идет монополия на цены со стороны завода-производителя или дистрибьютора. Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG рынка

Анфиногенов счел нормой смену каналов и логистических цепочек. К тому же, желание всех участников процесса заработать продемонстрирует, что рынок не останется без оборудования. Да и цены сильно не вырастут.

«Участники спекулятивных сделок будут уравновешивать друг друга», — отметил он.

РИА «Новости»

Возможность смены брендовой структуры

Поставки через тот же Китай вполне возможны. Казахстан в сложившейся ситуации просто потеряет ценность как территория для обеспечения параллельного импорта, объяснил «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Предпосылок для сильного скачка цен он тоже не увидел, как и повода бежать в магазины за бытовой техникой.

«Брендовая техника — те же LG, Samsung — может подорожать. Другим брендам, которые продаются на российском рынке, в том числе турецким, ничто не угрожает. Более того, на сегодняшний день есть затоваривание бытовой техники», — обратил внимание Зубец.

Спрос на нее, подчеркнул он, ниже, чем год назад. Поэтому любые истории, связанные с удорожанием логистики, просто приведут к изменению брендовой структуры рынка.