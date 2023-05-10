Общество 10 мая 2023, 12:12 Подорожание импортной бытовой техники на 10–12% связали с поставками в обход Казахстана «Коммерсант»: бытовая техника подорожает на 10–12% из-за поставок в обход Казахстана РИА «Новости»

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Позиция властей Казахстана по борьбе с параллельным импортом в Россию стала причиной сбоев с поставками холодильников иностранных марок. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло.

«Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок», — отметил Властопуло.

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Он обратил внимание, что российские дистрибьюторы начали перемещать каналы поставок в другие страны. В их числе в Китай, Киргизию и ОАЭ.

В середине апреля крупная бытовая техника в России поднялась в цене из-за ослабления рубля. В среднем увеличение составило 8–10% на фоне падения курса национальной валюты. Причем подорожали как товары, которые ввозят по параллельному импорту, так и бытовая техника в рамках официальных поставок из Китая.