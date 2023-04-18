Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:52 Волочкова откровенно рассказала об отношениях с Джигурдой Волочкова рассказала, что с Джигурдой ее связывают дружеские отношения

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Артистка балета Анастасия Волочова и актер Никита Джигурда давние друзья. Пару часто замечают на светских мероприятиях, а сами знаменитости нередко выкладывают совместные фото и видео, поэтому вокруг их отношений появляется много сплетен, но Волочкова развенчала скандальные слухи в беседе с Марусей Михейчик в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей».

Балерина рассказала, что к Никите Джигурде она относится в первую очередь как к другу и хорошему человеку. У него есть определенный образ, которому тот соответствует, но в жизни артист совершенно другой.

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«Я знаю, что, когда мы сидим вместе у меня на диване в гостиной или просто разговариваем, — это совершенно другой человек», — поделилась она.

Волочкова согласилась, что Джигурда довольно эпатажный мужчина, но очень близкий ей по духу. Иногда он немного перебарщивает и его поведение оказывается слишком вызывающим, но это можно простить, добавила Волочкова. Новости об их любовных отношениях — всего лишь выдумки публики.

«У многих людей изощренное воображение. И если люди недалекие, то каждого человека, которого они видят на фото рядом со мной, или тех, кто приезжает ко мне домой, они сразу записывают в любовники. Хочется сказать: „Если будешь всем давать, то сломается кровать“. Но если у людей такое воображение, я ничего не могу с этим поделать», — сказала артистка.

Волочкова еще раз подчеркнула, что с Никитой Джигурдой они просто друзья. Все забавные совместные ролики, которые они выкладывают в сеть, — лишь ради веселья. Кроме того, это привлекает аудиторию.

«Когда люди над нами хотят прикалываться, мы отвечаем им тем же», — отметила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что в начале карьеры не имела задатков балерины. Как артистка попала на большую сцену — читайте в материале «360».