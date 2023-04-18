Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:50 Анастасия Волочкова призналась, что в начале карьеры не имела задатков балерины Анастасия Волочкова: являюсь примером того, что можно стать балериной, не имея данных

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Способности балерины можно развить, если не жалеть сил и заниматься с педагогом. Артистка Анастасия Волочкова рассказала Марусе Михейчик в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей», как достигла цели вопреки отсутствию задатков.

В пять лет она посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре и поставила перед собой цель не просто поступить в балетное училище, а стать выдающейся балериной. В тот момент она еще думала, что балет — это сказка, которая на самом деле оказалась клубком целующихся змей. Но когда в девять лет пришла в училище — ныне академию Русского балета имени А. Я. Вагановой — выяснила, что не имеет физических задатков.

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«Растяжка, которая кого-то будоражит, кого-то восхищает, кого-то возмущает, кто-то завидует — не было ничего. Ни гибкости, ни прыжка, ни подъема», — призналась прима.

Девочке пришлось долго работать с частным педагогом, ученицей Агриппины Вагановой Эльвирой Кокориной, которая определила ее творческую жизнь.

«Являюсь примером того, что можно, не имея данных, стать балериной, развить эти данные. Когда общаюсь с ребятами, всегда стараюсь донести, что они могут стать еще лучше», — сказала Анастасия Волочкова.

Она познакомилась с танцорами из частной школы в Мытищах, которые выступили на одной сцене в спектакле «Балерина и кукла». Балерина посоветовала детям не жалеть физических сил, чтобы достичь цели.