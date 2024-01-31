Знаменитости 31 января 2024, 12:48 Улицкая лишила Прилепина звания писателя и человека Писательница Улицкая оправдала Украину за теракты против Дугиной и Прилепина РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы имеют право на проведение терактов на территории России, даже если это приводит к гибели людей. Такое заявление в ходе общения с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) сделала писательница Людмила Улицкая. Они общались с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Отрывок из записи беседы пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

У автора романов «Лестница Якова» и «Казус Кукоцкого» спросили о ее отношении к терактам, направленных против патриотично настроенных россиян. В качестве примера пранкеры привели гибель Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина. В ответ Улицкая призналась, что ей не нравится такое поведение, но осуждать за него она не намерена.

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«Не могу сказать, что мне очень нравится такая позиция, но у вас есть право на это», — подчеркнула писательница.

Комментируя покушение на своего коллегу по писательскому цеху Захару Прилепину, Улицкая не сдержалась и высказалась достаточно жестко. Она подчеркнула, что среди литераторов нет никого, кто бы разделял позицию, выбранную Прилепиным.

«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — резюмировала Улицкая.

Живущая в последние годы в Берлине Людмила Улицкая продолжила получать гонорары за продажу своих произведений в России. По ее словам, книги продаются в запечатанном виде, но доступ к читателям у них есть. Часть поступающих средств от продажи она отправляет на Украину.