Эксклюзив 12 мая 2023, 11:39 «Улица с односторонним движением». Петиция не поможет официально вернуть День Победы на Украине Политолог Станкевич: власти Украины официально не вернут День Победы даже после петиции РИА «Новости»

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Действующие украинские власти официально не вернут празднование Дня Победы, даже если петиция в поддержку 9 Мая соберет нужное количество подписей. Таким прогнозом поделился с «360» политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

На Украине отменили День Победы, назначив на 9 мая День Европы. После этого на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию с требованием вернуть праздник. Чтобы украинский лидер рассмотрел инициативу, ее должны подписать 25 тысяч человек.

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Станкевич назвал эту петицию обнадеживающим знаком. По словам политолога, будет хорошо, если предложение вернуть День Победы на Украине соберет необходимое количество подписей.

«Несколько поколений послевоенных рассматривало именно этот день, 9 Мая, как важнейший праздник в году, сакральный, важнейший светский праздник в году. Это было сакральным событием, в том числе и для меня, поэтому хорошо бы, чтобы набрали нужное число подписей», — отметил аналитик.

Бывший советник президента не исключил, что петицию все же не подпишут 25 тысяч украинцев. Сейчас сложное время, и указывать свои данные под такой инициативой может быть опасно, пояснил собеседник «360».

«Но чем бы ни закончилась эта попытка вернуть официальным путем празднование 9 Мая, все равно из памяти людей, из их семей эту дату не вычеркнуть, и она вернется, как только закончатся военные действия», — подчеркнул Станкевич.

Власти Украины не отыграют назад

В обстановке, в которой находятся Украина и Россия, невозможно предсказать, соберет ли петиция нужное число подписей, продолжил политолог. Однако даже поддержка инициативы народом не поможет официально вернуть День Победы в стране, предположил экс-советник главы государства.

«Нынешнее руководство Украины назад отыгрывать не будет. Это улица с односторонним движением. Это останется как такая публичная оценка от части украинского общества. Но вернуть назад чисто вот эту административную сторону не получится», — заключил аналитик.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за отмену празднования 9 Мая и обвинили его в лицемерии. Один из комментаторов указал, что президент Украины отнимает День Победы у тех, кто сражался с нацистской Германией и жертвовал жизнями.