Мир 09 мая 2023, 04:12 «Как ты смеешь отнимать День Победы?». Зеленского обвинили в лицемерии после отмены 9 мая Пользователи Twitter отругали Зеленского за поздравление с победой над нацизмом 8 мая РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поздравление с победой над нацизмом, опубликованным 8 мая. Отменившего День Победы на Украине политика обвинили в лицемерии и лжи, написало РИА «Новости».

Поводом стал указ украинского лидера о праздновании 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы и намерение сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Некоторые попытались доказать Зеленскому, что его решения не совпадают с историческими событиями. И многие возмутились тем, что украинский президент отменил праздник, ради которого его же предки сражались с фашистами.

«На Украине это было 9 мая, час ночи, когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и пожертвовали своими жизнями?», «Вы можете отрицать историю, но вы никогда не сможете ее изменить», написали комментаторы.

Некоторые потребовали от бывшего актера прекратить пачкать память советских солдат. «Ты такой лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах», «Восемьдесят лет назад Россия победила немецкий нацизм. Сегодня они борются за то, чтобы победить поддерживаемый Западом украинский нацизм», с горечью отметили люди.

«Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления в беспрецедентных масштабах», пришли к выводу пользователи.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что перенос Дня Победы с 9 на 8 мая и учреждение новой даты — Дня Европы на Украине — получили одобрение в Евросоюзе.