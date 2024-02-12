Эксклюзив 12 февраля 2024, 14:39 Жуть жуткая. Почему украинцы догадались предложить на обмен Столыпина и кто им это мог насоветовать Публицист Миронова: украинцы сегодня — как жители России конца 90-х Петр Аркадьевич Столыпин — российский государственный деятель, статс-секретарь / The State Hermitage Museum / Twitter.com / Global Look Press

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Имя Петра Аркадьевича Столыпина, погибшего в 1911 году в Киеве, может появиться в обменных списках военнопленных. Сам Столыпин может прибыть в Россию из Киево-Печерской лавры в том виде, в каком он там находится. С таким предложением выступил глава музея-заповедника лавры Максим Остапенко. Снабдим это предложение ремаркой «как бы это ни звучало», звучит действительно не очень. На Украине вообще очень много что звучит «не очень» и пугает. Как будто это люди какой-то другой, принципиально новой организации и формации. Такое мнение в колонке для «360» высказала публицист Анастасия Миронова.

Далее — прямая речь.

Русские солдаты из Жмеринки

Давайте вспомним, как все начиналось. Уже 25 февраля 2022 года в Telegram вовсю функционировал канал «Ищи своих». Его на Украине создали якобы для того, чтобы родственники наших военных могли выяснить, не попали ли их сыновья, мужья, братья в плен. Украина тогда в первые же сутки имитировала наличие у нее огромного числа российских пленных, в соцсети посыпались ролики с их допросами.

В условиях всеобщей растерянности, под непрекращающейся бомбардировкой новостями и шквалом сообщений о санкциях и уходе бизнеса с рынка наши люди явно были дезориентированы. Мало кто попросту догадался взять паузу и подумать, откуда в первые сутки конфликта на Украине вообще могли оказаться тысячи наших пленных, если армия не успела продвинуться вглубь страны.

Не настораживал и факт, что многие пленные говорили с южнорусским распевом. Даже одного пленного «чеченца» показали, который говорил почему-то, как в Жмеринке, и обращался лично к Рамзану Кадырову с просьбой вызволить его, а к остальным бойцам — сдаться. Это было 26 февраля.

Я тогда сразу поняла, что это какая-то шляпа. Уж мы-то в России точно знаем, что сдавшийся в плен чеченец постарается любой ценой никогда не попадаться на глаза Кадырову, не говоря о публичных призывах к коллегам сдаваться.

Боец спецназа «Ахмат» / РИА «Новости»

Но, увы, не все в те дни увидели нестыковки. Потому родственники наших военных пошли в канал «Ищи своих» и ряд подобных, где нужно было ботам отправить полное имя военнослужащего, номер части, специальность и телефон. На другой стороне якобы брались проверить, не числится ли этот военный погибшим и не попал ли в плен.

На самом деле данные собирали для того, чтобы потом вносить их в фиктивные списки погибших и пленных. Блефовать.

Помните, как украинская вице-премьер Верещук 7 марта даже обращалась к Красному Кресту с просьбой помочь Украине вывезти из страны «десятки тысяч тел русских оккупантов»? Украина делала вид, будто завалена трупами наших солдат. Уже 27 февраля страна отчиталась, что убила на своей территории больше российских солдат, чем составляли все потери СССР и вермахта за месяц самых напряженных боев Сталинградской битвы.

Красный Крест, кстати, тогда отозвался, сказал, что готов, но трупов нет.

Ирина Верещук / Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Данные на «Ищи своих» собирали, чтобы потом составлять списки этих якобы убитых. Подбадривать этими списками своих сограждан и выбивать под них западное финансирование.

Мы можем себе представить российских военных и политиков, которые таким занимаются? Давайте прямо скажем: никто из россиян не подумает, что наше руководство вообще бы догадалось так исхитряться.

Обокрасть жену, обмануть мать

Но это еще не все. Другой целью проектов вроде «Ищи своих» была дестабилизация семей российских военнослужащих. Пример: взволнованная супруга, уложив детей спать, отправляла украинскому боту данные своего мужа. Оттуда могли ничего и не ответить. Она принималась ждать. Неделю, две ждет.

На третью ей звонят и сообщают, что муж в плену, поговорить с ним не дадут, потому что телефон — это роскошь. Но за деньги можно будет на минуту дать ему трубку. За еще большие деньги — внести супруга в обменные списки. Начинался сбор средств, которые потом передавали на Украину. Все это время муж служил себе спокойно, знать не знал, что жена ради его спасения продает дом.

Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции / РИА «Новости»

Было еще страшнее. По номерам, отправленным в «Ищи своих», женам звонили и сообщали, что муж погиб. Могли еще ввернуть что-нибудь про орков, мясо и прочее.

То есть буквально на Украине работала целая индустрия, огромная система, в которой множество людей ставят перед собой задачу добыть как можно больше номеров телефонов жен российских военных, обзвонить и соврать, будто их мужья погибли. Просто чтобы испортить настроение.

На контрасте сразу вспоминается короткометражный фильм «Дежурство» режиссера Ленара Камарова с Захаром Прилепиным в главной роли. Семь минут о том, что ополченцы Донбасса собирали у погибших украинцев телефоны, чтобы дождаться звонка родных, сообщить им о гибели мужа и выразить соболезнования. Кино, между прочим, прошло по фестивалям, попало в длинный список «Оскара» 2018 года.

Горы трупов, море крови, изнасилованные старушки

Как вам ролики украинского агитпропа первых дней СВО? Нам показывали трупы, сгоревших танкистов, груды тел, избиваемых сапогами майоров. Это все было буквально с первого дня и тогда вызвало в российском обществе закономерную реакцию: мы стали сострадать своей армии.

При этом я замечала, что Россия принципиально не показывала ужас и унижение украинских военных, не демонстрировала трупы, издевательства над пленными. Даже запомнила, когда впервые у нас показали трупы противника: в мае в репортаже Сладкова с «Азовстали».

В целом до сих пор наша пропаганда избегает демонстрировать тела убитых солдат. На Украине же какая-то вакханалия: если найдут тело нашего бойца, его по всем каналам с утра до вечера демонстрируют.

Откуда это? Почему мы так не можем?

«Азовсталь», весна 2022 года / V Ictor / XinHua / Global Look Press

И помните ли вы агитки конца февраля — начала марта 2022 года? Тогда вдруг к нам массово стали обращаться с призывами снимать деньги в банкоматах. Бомбардировали нас страшилками о том, что в холодильниках кончится еда, что через два месяца на Красной площади будут американские танки. А еще в соцсетях обращались к матерям наших военнослужащих и призывали их срочно «забирать» сыновей из армии.

Любому выросшему в России человеку этот шквальный огонь или прокламации напоминали нацистские листовки, которые в войну валились на головы советских колхозников. Мы, конечно, очень удивлялись такому ведению агитации со стороны противника.

Почему у нас сразу вызвали недоумение посыпавшиеся в 2022 году рассказы о том, как российские военные насилуют младенцев, варят в кипятке живых попугаев, пользуют украинских бабушек на глазах прабабушек? Помните эти леденящие кровь истории от омбудсмена Денисовой, которые разлетались по всей Украине? Насилие, пытки, вывороченные кишки.

Мы ведь сразу чувствовали, что это какой-то хтонический ужас. Истории из Юрского периода. Как украинцы могли в них поверить?

В итоге мы оказались правы: все было выдумкой. Правдивыми были другие истории. Например, о том, как украинские военные после изнасилования заливают женщин монтажной пеной, как пытают российских военнопленных той же пеной.

Мне вот уже два года интересно, как получилось, что они догадались до такого, а мы — нет? Более того, нам все это кажется отменной жутью. Разве в России кто-то поверил бы в суп из попугая, изнасилованного на глазах семьи младенца? Не поверили бы.

И тут самый важный вопрос: а так ли мы с украинцами отличаемся друг от друга?

Я думаю, что нет, не отличаемся. У нас общая история, общая, многими веками накапливаемая пресуппозиция. Общие болевые точки. Они такие же. Разница только в уровне развития бытовой и политической культуры: я бы сказала, что украинцы сегодня — как мы в конце 90-х. Других отличий нет.

Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему же они могут специально искать телефон жены военного, чтобы позвонить ей и обмануть? Почему мы не ищем, а они — да? Почему мы не публикуем избиение украинских майоров?

Почему нам листовки 2022 года напоминают гитлеровскую пропаганду, а украинцам — нет? И почему, черт возьми, мы никогда не догадались бы предложить украинцам на обмен прах захороненных у нас гетмана Дорошенко или поэта Грабовского?

Вот уже два года я пытаюсь понять, почему, в общем-то, тот же самый народ, те же фактически русские люди, порой и с русскими фамилиями, породили подобную жуть? Их и впрямь там обработали до неузнаваемости? Раздраконили, раздикарили?

Пресс, который обрушивался годами на украинское население, огромный. Но мог ли он в столь короткий срок полностью переформатировать народ так ловко, что тот с готовностью принял и пытки монтажной пеной, и листовки в стиле Третьего рейха, и надругательство над младенцами, и издевательство над женами противника?

А принял ли украинский народ все это? И заодно Бандеру, Шухевича, Ярослава Гуньку в парламенте, запрет русского языка и готовность воевать за НАТО? Мне кажется, что не принял.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо приветствуют Ярослав Гуньку в канадском парламенте / Patrick Doyle / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вдруг украинцы сами сидят и ошалевают в большинстве своем от этих идей собирать телефоны жен или менять останки Столыпина?

Вдруг они так и не переформатировались, живут такие же, как мы, только образца 1998 года и в бессильном ужасе смотрят за чужеродным для них правительством, которое собралось выкопать на обмен Столыпина и лепит пропаганду по указке каких-то далеких от украинцев людей, которым кажется уместным терроризировать солдатских жен с матерями и тормошить останки покойников?