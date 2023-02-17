Эксклюзив 17 февраля 2023, 13:20 Нацизм на Украине. Очевидный факт, который не признают Запад и коллаборанты Писатель Беседин: США, Британия и ЕС питают современный украинский фашизм РИА «Новости»

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На днях украинский президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил своей страны название «Эдельвейс» — именно так называлась одна из дивизий вермахта. Этот факт наряду с другими вновь подтверждает: нацизм на Украине есть. Тем не менее некоторые люди в России и западное общество не верят. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» объяснил почему.

Далее — прямая речь.

Есть такой мем: «Где вы видели нацистов на Украине?» Да, я не ошибся, именно мем. Ведь «люди со светлыми лицами» всякий раз задают этот вопрос, всячески выражая — как правило, несколько наигранно — удивление. И ты вынужден отвечать.

Я, к примеру, видел нацистов в 2009 году в Ивано-Франковске, когда три бабки полезли на меня врукопашную за мой русский язык. И из хатынки, у которой они сидели, вылез пьяненький хлопец, оголенный по пояс: на одной половине груди у него был набит Бандера, на другой — Гитлер.

Участники акции против полицейского произвола «Бандера, вставай!» у здания МВД в Киеве. Акция проводится националистами против полиции Украины и главы МВД Украины Арсена Авакова, 18 февраля 2019 года / РИА «Новости»

Затем двое таких же ребят, изъяснявшихся на жутком суржике, делали мне ремонт в Киеве. Нормальные парни — вот только со свастиками на теле. При этом еще натащили в квартиру красно-черных ленточек «Правого сектора»*. Это был год 2013-й.

Я видел своими глазами, что называется, факельные шествия, где люди (хотя люди ли?) маршировали в эсесовской форме и скандировали нацистские лозунги. «Бандера, Шухевич боролись за независимую Украину», — мы постоянно слышим эти мантры. Для чего Бандера и Шухевич зверски убивали не только русских и поляков, но и украинцев? Для чего сотрудничали с Гитлером? Ответ очевиден.

Да и пусть банально, но лозунг «Слава Украине! Героям слава!»** — нацистский, который стали повторять на всех уровнях. Удивительно, но и в России находятся те, кто произносит вслух эту гнусь. Правда же, Валерий Меладзе?

Между тем по-настоящему оскал нацизма я увидел в Одессе. Причем не только 2 мая 2014 года, но и после: когда на доске памяти, где вывесили фотографии погибших, заживо сожженных в Доме профсоюзов, рисовали свастики. Или вообще ломали эту самую доску.

Сейчас вопрос «Где вы видели нацистов на Украине?», казалось бы, неактуален. Когда командующий ВСУ Валерий Залужный носит браслет со свастиками. Когда берут в плен украинцев, а их тела разукрашены нацистскими символами. Когда украинские батальоны и части ВСУ воюют под фашистскими знаменами.

Участники марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве / РИА «Новости»

Или вот недавно Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс» 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Так называлась 1-я горнопехотная дивизия Вооруженных сил нацистской Германии. «Мертвые головы» среди ВСУ, напомню, уже есть.

Все, как говорится, очевидно, но… По-прежнему звучит вопрос. По-прежнему удивлннные лица. Почему так?

Люди не хотят верить. Люди хотят использовать свои иллюзии.

Одни — потому что им платят и они вынуждены продвигать соответствующую повестку. А потому увидеть нацизм на Украине — значит признать и то, что нацизм в Германии времен Гитлера стал порождением Запада. Как и сейчас: ведь это Вашингтон, Лондон, Брюссель вырастили и питают современный украинский фашизм. Какая тут демократия?

Другие просто живут в мире «розовых пони Netflix». Добровольно жрут сказки о демократических свободах, мире возможностей, правах человека и прочих благоглупостях, которые в реальности контрастируют с бомбардировками Сербии, тюрьмами Гуантанамо и Абу-Грейб, с судьбой Джулиана Ассанжа и возрождением нацизма в Европе. Ничего, зато у этих людей есть айфоны, сериальчики и капучино с круассаном в кафешках.

Однако плохие новости заключаются в следующем. Нацизм, фашизм (назовите как хотите) почти биологическое явление. Он, кстати, и вырос как доктрина из работ по биологии и экологии. Потому нацисты, фашисты не разбираются, кто ты и каких взглядов, — они просто делают то, что им нравится: самоутверждаться на крови и боли других. Потому и убивают столь массово — в том числе условно как бы своих.

Ну а что до тех, кто все понимает, но молчит? Откройте учебники истории и посмотрите судьбы многих коллаборантов. Они ведь тоже когда-то делали удивленные глазки, отбивая поклоны нацистам. Это их не спасло.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Речовка «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» была принята в качестве организационного пароля-приветствия среди украинских националистов, членов ОУН (признана экстремистской и запрещена в России) и УПА (признана экстремистской и запрещена в России), в начале Второй мировой.