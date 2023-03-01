Общество 01 марта 2023, 19:33 Украинские флаги навлекли беду на РУДН. Могут ли вуз наказать за дискредитацию СВО Правозащитник Комсолев: РУДН не накажут, если флаги не повесили для подрыва авторитета СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский университет дружбы народов оказался в центре скандала из-за развешенных в главном корпусе флагов Украины. Позже студенты объяснили, что флаги появились к выставке землячеств с атрибутикой разных стран. Тем не менее вуз ждет проверка Минобрнауки. По ее итогам виновных могут наказать, подчеркнули в ведомстве. «360» выяснил, какая ответственность им грозит.

Об украинских флагах в главном корпусе РУДН стало известно 27 февраля. Readovka сообщила, что их вывесили рядом с поздравлениями ко Дню защитника Отечества.

Реклама

По информации издания, сине-желтыми полотнами украсили стенд «Землячества Украины» — выставку одобрило руководство вуза. Причем, по данным СМИ, «Русское землячество» студентам создать не дали, несмотря на восемь попыток согласовать выставку с администрацией.

«Вопрос о создании в университете русского землячества даже после широкого общественного резонанса не появился на повестке администрации вуза», — говорится в Telegram-канале Readovka.

В группе студенческого совета во «ВКонтакте» 28 февраля опубликовали пост, в котором объяснили появление украинских флагов в университете. Студенты заявили, что они отстаивают и чтут традиции народов более 150 стран, граждане которых учатся в РУДН. Кроме Украины, на выставке была представлена национальная атрибутика Грузии, Молдавии, Черногории, Сербии, Кипра, Греции и других государств.

«Пускай политика остается политикам — мы разделяем позицию России в вопросах поддержки культурного, национального и идеологического многообразия», — отмечается в сообщении.

Студенты прокомментировали и ситуацию с «Русским землячеством»: по их мнению, в этом нет нужды, ведь Россия и так представлена повсеместно.

«Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома», — заключили авторы открытого письма.

Фото: сайт РУДН. День знаний, 2022 год / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

РУДН ждет проверка

Утром 1 марта стало известно, что Минобрнауки проведет служебную проверку из-за появления флагов Украины в РУДН. Ее назначил сам глава ведомства Валерий Фальков, рассказал «360» его заместитель Константин Могилевский.

«Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа», — сказал Могилевский.

По результатам служебной проверки «виновные понесут наказание», добавил он.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в РУДН сообщило, что в вузе постоянно проходят выставки, посвященные культуре разных стран — на них никто не обращал внимания.

«В этот понедельник, например, открылась неделя культуры студентов из стран Европы. Там было представлено много стран — и Греция, и Молдавия, и Кипр. А авторы всяких каналов обсуждают только стенд ребят с Украины», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, русскую культуру нужно воспитывать правильно, «а не через разжигание розни».

Фото: сайт РУДН. День знаний, 2022 год / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Отреагировал на ситуацию и помощник ректора вуза по безопасности Александр Карпов. Он заявил РИА «Новости», что «там один маленький флажок был», и удивился решению Минобрнауки организовать проверку.

Карпов напомнил, что РУДН — Университет дружбы народов, в котором учатся в том числе студенты с Украины.

Виновных накажут?

Историю с украинскими флагами в РУДН прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистам отметил, что сейчас для России украинский флаг — символ режима, который поддерживает националистов. Именно с ним наша армия борется в зоне спецоперации. Абстрагироваться от этого нельзя.

Пресс-секретарь Владимира Путина призвал выяснить все детали — «кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие».

Pxhere

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский подчеркнул, что по результатам служебной проверки «виновные понесут наказание».

Правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев в беседе с «360» подтвердил, что все относящееся к украинской символике сегодня враждебно для россиян, потому что идет СВО. Тем не менее ситуация в РУДН действительно двоякая.

Если до этого момента со стороны Минобрнауки не было никаких рекомендаций по использованию или неиспользованию символики, знаков, на мой взгляд, если это не использовали с целью подорвать авторитет военнослужащих или спецоперации, в этой части не должно быть никаких негативных последствий для руководства. Владимир Комсолев

Комсолев также напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находятся поправки к УК об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований. Законодательная инициатива устанавливает достаточно жесткую ответственность для лиц, которые тем или иным образом, в том числе символами и знаками, дискредитируют СВО и военнослужащих. Таким нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы и до пяти миллионов штрафа.

«Но поскольку закон не имеет обратной силы, на мой взгляд, было бы неуместно привлекать руководство к ответственности за использование флагов», — заключил правозащитник.