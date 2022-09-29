Система распознавания лиц в Москве: как она работает, найдет ли уклонистов | 360°

Общество 29 сентября 2022, 00:52 Поделиться Telegram

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Viber Уклонистов напугали системой распознавания лиц. Но камеры ловят только опасных преступников Директор по науке Душкин: система распознования лиц не поможет в поиске уклонистов РИА «Новости»

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Систему распознавания лиц для поиска уклоняющихся от частичной мобилизации начали использовать в Москве. Как сообщил Telegram-канал SHOT, таким образом полицейским удалось задержать четырех молодых людей, которых подозревают в неявке по полученным повесткам. Искать нарушителей система распознавания лиц действительно может, но специалисты сомневаются, что с ее помощью начали искать уклонистов. Ведь туда загружены только данные разыскиваемых преступников, а не фотографии каждого москвича.

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База с лицами

Система распознавания лиц работает на основе нейросети с технологией глубокого обучения. Сперва она учится выявлять в кадре лица людей, очерчивая их в квадратики. Потом эта же или другая нейросеть сличают полученные квадратики с фотографиями в базе поиска.

При этом нейросети постоянно обучают, используя большие объемы данных, чтобы добиться получения более точных результатов.

Об этом «360» рассказал автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит», директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин. Но единая база, по которой могут искать людей, на сегодняшний день состоит только из лиц, которые находятся в федеральном розыске.

«Поэтому вряд ли представители Минобороны, которым подчиняются военкоматы, пришли в МЧС, в чьем ведении находится АПК (аппаратно-программный комплекс) „Безопасный город“. Там очень сложная межведомственная цепочка, чтобы за такой короткий срок придумать правовые основы и включать кого-то в базу для поиска людей», — заявил Душкин.

РИА «Новости»

Эксперт подчеркнул, что скрыться от камеры за маской невозможно, потому что система использует сложные алгоритмы и обучается. Когда в столице действовал масочный режим, систему научили определять человека по глазам.

В случай с уклонистами собеседник "360" не особо поверил. Он объяснил, что в распоряжении полиции или сотрудников военкомата должно быть свежее фото призывника, чтобы загрузить его в систему. Потому что, если у них есть снимок 19-летнего юноши после срочной службы, которому на данный момент уже исполнилось 35 лет, алгоритм его не распознает.

По словам Душкина, сейчас в Москве около 250 тысяч видеокамер. Все потоки льются в Единый центр хранения данных. Однако их не удаляют в течение не более чем трех дней, потому что объемов памяти не хватает. При этом эксперт не исключил, что сейчас ситуация может измениться.

Российские разработки

Московскую систему видеонаблюдений начали разрабатывать в 2015 году, она впервые заработала спустя два года. Подрядчиками стали две компании, в их числе NTechLab, известная в интернете приложением Find Face, которое искало по фотографиям пользователей социальных сетей. Алгоритм, который использовала компания, признали лучшим в категориях «Скорость идентификации» и «Точность верификации» на конкурсе систем распознавания лиц. Его проводила разведка США.

Второй компанией-подрядчиком стала VisionLabs. После она начала работать над внедрением использования биометрии в банковском секторе.

РИА «Новости»

Если в 2017 году пилот только запустили, то в 2018, когда Москва принимала чемпионат мира по футболу, камеры работали уже полноценно. Тогда же удалось задержать около 100 человек из базы уголовного розыска. Во время самоизоляции в 2020 году камеры помогали выявлять зараженных нарушителей карантина.

РИА «Новости»

При этом согласия на обработку биометрических данных от их владельца не требуется. Такое решение суд принял еще в 2019 году, когда признал законным распознавание лица при помощи видеонаблюдения без письменного согласия человека.

Наказание для уклониста

Стать уклонистом человек может только в том случае, если после получения повестки он не явится на призывной пункт в установленный в документе срок. Тогда ему грозит или административное наказание со штрафом, или уголовное - в виде двух лет лишения свободы. Все зависит от причин и обстоятельств, которые не позволили ему прийти. Об этом «360» рассказал судебный юрист Владимир Комсолев.

Он пояснил, что списки уклонистов составляет военный комиссариат, а после передает все эти материалы в полицию. Именно правоохранители и занимаются поисками пропавшего призывника. Если его находят, то в добровольно-принудительном порядке доставляют в отдел или на призывной пункт. Если же нет, то заводят дело по административной или уголовной статье. Последняя предусматривает объявление человека в розыск.

РИА «Новости»

«Многие сегодня выезжают за рубеж, чтобы не попасть под частичную мобилизацию. Но их могут задержать на границе. А если все же уклонисту уехать удалось, то после возвращения в Россию отбыть наказание все-таки придется», — подчеркнул Комсолев.

Юрист отметил, что сегодня от частичной мобилизации лучше не бегать, потому что уголовное наказание обеспечено. Если есть основание для отсрочки, то лучше его предоставить. Хотя некоторые военкоматы нарушают нормы, за каждый случай теперь берется прокуратура, рассматривая каждое дело в индивидуальном порядке.

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