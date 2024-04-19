Эксклюзив 19 апреля 2024, 15:33 «Угон» Telegram-аккаунта. Как не попасться на уловки мошенников Аналитик Ульянов: защититься от мошенников в Telegram поможет внутренний скептик РИА «Новости»

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Специалисты выявили масштабную сеть веб-сайтов с картинками, с помощью которой мошенники крадут аккаунты россиян в Telegram. Чтобы защититься от действий злоумышленников, у человека должен быть внутренний фильтр-скептик, рассказал «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Краеугольный момент

Варианты мошенничества в Telegram могут быть разными. Зачастую речь идет о ссылках с различными предложениями. Платформа старается фильтровать возможные угрозы, но полностью исключить опасность нельзя, отметил Ульянов.

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«Краеугольный момент — это все-таки это самое предложение, какая-то ссылка, по которой потенциальная [жертва] переходит, и она часто может располагаться в рекламных сообщениях. Почему в рекламных? Потому что там уровень фильтрации не очень хороший», — объяснил специалист.

На подобные ссылки можно наткнуться в различных популярных каналах, где пользователи в комментариях подсказывают полезные ресурсы.

«Тут возникает некоторый уровень доверия. И когда кто-то из участников сам скидывает ссылку, есть вероятность того, что большое количество других участников, увидев эту ссылку <…>, переходят и попадают как раз на мошенническую, потенциально опасную страницу, где попросят там ввести код от Telegram. Тем самым аккаунт будет угнан», — предупредил эксперт.

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Как защититься от мошенников в Telegram

Отдельные фишинговые ресурсы обычно существуют автономно. Такие площадки выдают себя за реальные сайты. Когда человек отправляет на этот ресурс свои данные, информация попадает в руки злоумышленников.

«Должен быть какой-то внутренний фильтр-скептик, который нам подсказывает, какие ссылки могут быть потенциально опасными. <…> Даже если мы перешли на фишинговый сайт, мы не должны там вводить информацию. <…> Есть момент, когда сам человек, жертва, она передает эти самые данные», — объяснил Ульянов.

В случае если человек владеет двумя связанными Telegram-каналами, «угон» одного из них ведет к краже другого.

«Существует рекомендация на такие случаи: если вы активно пользуетесь, ведете популярный канал, есть смысл завести отдельный аккаунт, который фактически будет вот этим управляющим, админским», — отметил эксперт.

Россиян ранее предупредили о новом способе мошенничества. Телефонные аферисты предлагают собеседникам дорогостоящее лечение из-за «плохих анализов», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.