Общество 10 марта 2024, 22:27 Россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением» Волк предупредила россиян о новой схеме мошенничества с платным лечением Freepik

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Телефонные аферисты разработали новую схему мошенничества, предлагая собеседникам дорогостоящее лечение из-за «плохих анализов». Об этом предупредила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом злоумышленники, представившись помощниками «профессора» или «главврача», пытаются убедить собеседника в негативном качестве ранее сданных им медицинских анализов.

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Дальнейший сценарий подразумевает выход на сцену «главного врача поликлиники», который также по телефону рекомендует «пациенту» обратиться к «светилу медицины» и немедленно оплатить дорогостоящие препараты и курс лечения.

«Не ведите диалог с незнакомцем по телефону — ни про свое здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!» — посоветовала Волк.

Мошенники выдумали новый способ кражи денег с телефонов их жертв. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.