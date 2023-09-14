Эксклюзив 14 сентября 2023, 18:12 «Удар по воробьям». Бывшим мигрантам могут ограничить продажу оружия Юрист Комсолев: оружие — источник опасности, нужно ужесточить меры его получения Freepik

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В Госдуму внесли законопроект о запрете приобретать оружие лицам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад. Под ограничение могут попасть гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное. Деструктивно ли это предложение, или так хотят повысить уровень безопасности на улицах, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Руководитель по контролю за миграцией Александр Дягилев: мигранты редко используют огнестрельное оружие Думаю, эта история не имеет отношения к реальности. На самом деле мало кто из мигрантов использует огнестрельное или травматическое оружие. Чаще всего они применяют именно ножи. Это будет удар по воробьям. Достаточно работы правоохранительных органов на местах [для поддержания безопасности], в частности уполномоченных участковых. Однако не все сотрудники ответственно подходят к своей работе по выявлению мест проживания мигрантов. Большая часть мигрантов сейчас перебралась из городов в деревни и товарищества. Они стараются передвигаться не на городском транспорте, а на такси, используя ресурсы своих земляков. Нужно усилить контроль служб ДПС по выявлению таких автомобилей с номерами из других регионов России. Также важно усилить проверку миграционных паспортов при въезде иностранцев.

2 Почетный адвокат России Алексей Скляренко: ужесточение нужно для всех Дело в том, что мигранты, которые получили гражданство Российской Федерации, уже не мигранты, а граждане страны. Ограничивать права граждан по временному принципу получения паспорта неправильно. Я бы поставил вопрос об ограничении выдачи огнестрельного оружия не только гражданам Российской Федерации, которые стали ими менее пяти лет назад, но и распространил эту норму на всех. Включить только огнестрельное оружие будет неверно, потому что много правонарушений совершают с применением травматического оружия. Его тоже обязательно нужно включить. В любом случае ограничения того или иного товара дают толчок для развития теневого рынка. Это происходит всегда. Здесь вопрос к деятельности правоохранительных органов для пресечения риска и опасности. РИА «Новости»

3 Юрист Владимир Комсолев: нужно усилить меры наказания за преступления с оружием Весь оборот гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии». В нем изначально установлены ограничения, которые определяют для граждан условия: например, срок выдачи и наличие или отсутствие судимости. Оружие — безусловный источник повышенной опасности, как и последствия его применения в уличных конфликтах. Все чаще это стало встречаться. Фактором использования такого оружия нередко являются иностранцы, которые получили гражданство России. На мой взгляд, ограничивать ношение оружия не следует, а ужесточить меры наказания за преступления с использованием оружия следовало бы. По статистике оружие применяют в основном граждане нашей страны. Иностранцы используют его в меньшей степени, потому что большая часть оружия легализована. Все россияне имеют равные права. Регулировать правовое наказание по признаку получения гражданства в контексте права деструктивно. Есть смысл повысить контроль за применение оружия и ужесточить ответственность. Неважно, кем раньше был гражданин или сколько ему лет. Бывший мигрант же выполнил требования для получения гражданства. РИА «Новости»

4 Вице-президент комитета защиты прав Иван Мельников: у людей возникнут вопросы Разрешенное огнестрельное оружие в гражданством обороте — это в основном охотничьи ружья. Также к обороту разрешен особый вид пистолетов для сотрудников ЧОП. Но этот вид оружия не широко используется. В основном только в рамках отдельных видов деятельности, которые имеют право на применение такого оружия. Можно сказать, что человек при получении российского гражданства наделяется сразу правами и обязанностями. Получается, по факту дополнительное ограничение. Есть законы о лишении гражданства в определенных случаях. Не думаю, что этот законопроект сильно поможет в вопросах по борьбе с преступностью. Нужно смотреть статистику МВД: насколько часто среди вновь получивших гражданство такие преступления происходят. Вероятно, это будет статистическая погрешность по отношению к общему количеству преступлений. Бывалые преступники покупают оружие на черном рынке. Какие-то бытовые преступления обычно происходят явно без применения охотничьего оружия. Какое количество из этих преступлений совершается получившими гражданство — большой вопрос. Не стоит забывать о жителях новых регионов, которые подпадут под этот закон. Учитывая не самую легкую обстановку там, лишить их возможности иметь хоть какой-то официальный вид оружия для самозащиты несправедливо. У людей возникнут вопросы. Они могут пойти на нарушение закона и покупать незаконное оружие для защиты себя и близких.