Эксклюзив 17 апреля 2023, 14:43 Удаленка исчезла? Что на самом деле происходит на рынке труда в России HR-специалист Лоикова рассказала, что число вакансий с «удаленкой» в России не снизилось РИА «Новости»

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Число вакансий с возможность работать удаленно снизилось, при этом количество предложений на рынке труда с «гибридным» графиком, наоборот, выросло. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с 360 рассказала, что данные могут быть не точными. Эксперт подчеркнула, что компания SuperJob, которая проводила исследование, размещает в основном вакансии, связанные с рабочими специальностями, которые изначально не предусматривают возможность удаленной работы. На других площадках предложений с удаленным графиком размещено достаточно, отметила Лоикова.

Собеседница издания отметила, что не совсем понятно, как именно сервис проводил исследование. Лоикова предположила, что только среди размещенных вакансий на собственной площадке.

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«Странно сравнивать информацию с портала, который абсолютно по-другому позиционирует себя. То есть они вообще в другом секторе ищут [сотрудников]. Например, есть те компании, кто размещают вакансии только на SuperJob: уборщики, клинеры, рабочие. Ну какая тут „удаленка“», — подчеркнула спикер.

Независимый HR-специалист напомнила, что весной в целом снижается число предлагаемых вакансий, потому что люди реже ходят по собеседованиям.

«Перед майскими каникулами всегда идет некая стагнация в поиске, потому что люди и компании понимают, что вот-вот начнется череда праздников. У нас уже кандидаты не так активно ходят по собеседованием», — сказала она.

По словам Лоиковой, несмотря на то, что выходные разбили, но у людей остается мысль сначала отгулять праздники, а потом заняться поиском работы. В итоге вся активность с их стороны уходит на второй план.

«Хорошая погода тоже сказывается на проценте „доходимости“ даже в Zoom, как бы странно и смешно это не звучало», — добавила Лоикова.

Люди рассматривают вакансии очень «аккуратно», отметила Лоикова. Они стараются использовать возможность гибридного графика. Однако нужно помнить, что такой формат работы обычно предлагают специалистам в сфере IT. Спикер подчеркнула, что некоторые специальности в целом не могут быть с удаленным или даже гибридным режимом.

«Конвейерный рабочий или инженер просто не сможет управлять процессом производства на „удаленке“. Есть и другие позиции, для которых требуется присутствие непосредственно в офисе, на рабочем месте», — напомнила эксперт.

Удаленные вакансии тем не менее есть. Лоикова подчеркнула, что во время пандемии некоторые компании занялись оптимизацией работы. В том числе, чтобы не платить за рабочие места они полностью переводили сотрудников на дистанционный режим, и это стало выгодным. Организации приноровились и продолжили работать в таком формате.

«Я говорю о тех отраслях, где это уже ну стало нормой. У меня, например, есть клиенты из крупных финансовых компаний, в которых часть сотрудников спокойно работает на „удаленке“, никаких проблем с этим нет. Каждый занимается своим делом, никто не призывают выходить в офис заново», — заключила Лоикова.

Ранее «360» писал, то показатель безработицы в России достиг исторического минимума. При этом самыми востребованными становятся рабочие специальности.