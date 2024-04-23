Эксклюзив 23 апреля 2024, 16:39 Убитого террористами в «Крокусе» мужчину не признали погибшим из-за отсутствия тела Мать убитого в «Крокусе» инвалида рассказала о попытках доказать гибель сына РИА «Новости»

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Передвигающийся на инвалидной коляске москвич Максим Вербенин закрыл собой свою девушку во время атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». Он стал одной из первых жертв теракта от 22 марта. Тело мужчины полностью уничтожил пожар, охвативший концертный зал. Из-за сложившейся ситуации следователи не смогли признать его погибшим, и Максим до сих пор числится пропавшим без вести. Об этом «360» рассказала его мать Алена Вербенина.

Она пояснила, что несколько раз была у следователя, который ей объяснил, что провести процедуру опознания по ДНК невозможно, так как органика не сохранилась. Для того чтобы получить свидетельство о смерти сына, женщине необходимо собрать показания очевидцев или записи видеокамер. Это единственный путь, который остается в таких случаях.

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«Моего сына убили одним из первых, и видеокамера все зафиксировала. О том, что он находился в „Крокусе“, свидетельствуют навигация и сообщения из его смартфона. Но, как мне объяснили следователи, их работа закончена, и следующая стадия — подача заявления в суд», — пояснила собеседница «360».

Алена добавила, что сначала криминалисты в документах указывали, что Максим погиб. Но после изменили формулировку на то, что он пропал без вести. Об этом же написано в постановлении о признании матери потерпевшей.

Она подчеркнула, что следователи со своей стороны делают все возможное. Они пообещали оказать ей помощь. Но время идет, а дело с мертвой точки не сдвигается, указала Вербенина.

«Сына внесли в списки погибших МЧС, но, как мне объяснили, взаимодействий между ведомствами нет. Спасатели опирались на свои исследования, а СК, чтобы выдать справку о смерти, должен пройти дополнительные шаги, о которых мне рассказали», — подытожила Алена Вербенина.

Максим Вербенин оказался в «Крокус Сити Холле» через четыре года после своего выступления на сцене концертного зала. Творчеством группы «Пикник» увлекалась его девушка, которую он спас от пули боевика. Выжившая подруга Максима рассказала его матери, что после выстрела мужчина упал на нее и прикрыл собой. Террорист не стал смотреть, остался ли кто-то в живых, и пошел стрелять по другим людям.

Боевики напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они расстреляли стоявших в холле и концертном зале людей, а перед бегством подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.