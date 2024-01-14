Общество 14 января 2024, 20:29 Церковный скандал. Итальянцы узнали в подарке «Мутабора» для РПЦ пропавшую реликвию La Stampa: в Италии разгорелся скандал после передачи мощей РПЦ от «Мутабора» РИА «Новости»

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Звезды, поучаствовавшие в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, по-разному пытатся восстановить репутацию. Клуб «Мутабор», где прошло скандальное мероприятие, тоже не остался в стороне. Владелец заведения Михаил Данилов подарил храму Знамения иконы Божией Матери мощи Николая Чудотворца. После этого в Италии разгорелся настоящий скандал.

Зачем Данилов подарил мощи храму

После инцидента с «голой» вечеринкой в клуб «Мутабор» нагрянули полиция и Роспотребнадзор. Данилов решил искупить вину и отметил, что выступает против «мракобесия». На Рождество он вручил мощи храму. Владелец клуба также заявил, что знать не знал о том, что творится в его заведении.

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«Мы поддерживаем церковь всячески. Мощи доставили в начале ноября и решили ждать Рождества, чтобы в этот священный праздник вручить их настоятелю батюшке Михаилу в нашем любимом храме Знамения иконы Божией Матери», — сказал Данилов.

Telegram-канал Mash опубликовал видео дарения мощей 8 января, но позже удалил публикацию. При этом поступок не спас владельца клуба, и «Мутабор» закрыли на 90 дней.

Пользователи в комментариях к новости о подарке «Мутабора» напомнили, что текст Священного писания запрещает храмам принимать пожертвования от развлекательных заведений, где торгуют спиртными напитками.

В толковании Евангелия от Иоанна также говорится, что церкви нельзя давать милостыню от неправедного богатства на религиозные цели. Данилов же в удаленном видео заявил, что деньги на подарок храму он получил из доходов «Мутабора» и других принадлежащих бизнесмену увеселительных заведений.

РИА «Новости»

Как владелец клуба получил мощи Николая Чудотворца

Ватиканская дикастерия по богослужению и дисциплине таинств, следящая за надлежащим почитанием мощей, забеспокоилась после передачи реликвии РПЦ. Секретарь дикастерии архиепископ Витторио Виола написал епископу Новары Франко Брамбилле, что дарение мощей Николая Чудотворца стало в России большой новостью.

Он (Данилов — прим. ред.) утверждал, что приобрел эти мощи осенью 2023 года у Ватикана. Однако мы выяснили, что сертификат подлинности был выдан епархией Новары в 2018 году и подписан субдиаконом Франко Черрути, который подписывал и другие сертификаты подлинности мощей, переданных различным православным церквям. Витторио Виола архиепископ

Итальянская газета La Stampa провела собственное расследование и выяснила, что Черрути был хранителем реликвий в епархии Новары лишь до 2016 года. По его же словам, уходя с этой должности, он сдал все штампы и печати, которыми заверяют подлинность святых реликвий. Отсюда возник ряд вопросов: каково истинное происхождение мощей, являются ли они подлинными, и как именно они попали к Данилову?

Сам предприниматель заявил, что купил частицы останков Николая Чудотворца в Ватикане в 2023 году. Но еще в 2017 году дикастерия по делам святых выпустила инструкцию под названием «Реликвии в Церкви: подлинность и хранение». В документе категорически запретили торговлю и продажу реликвий, а также их выставление в непотребных и неблагословенных местах.

Однако это не означает невозможность покупки мощей. В Сети существует легальный рынок, на котором ежегодно продают до 300 реликвий. Этим занимаются электронные аукционные платформы, а цена мощей зависит от «популярности» святого.

РИА «Новости»

Неприятное обстоятельство

После новостей о подарке мощей епископ итальянской курии Новары Франко Брамбилла внезапно узнал в них собственность итальянской церкви. Мощи Николая Чудотворца действительно хранились там, но неожиданно пропали из шкафа, да так, что никто не помнит, когда именно их не стало, сообщила газета La Stampa.

«Главная фигура инцидента — Франко Черрути, бывший хранитель реликвария в Новаре, чья подпись стоит на сертификате о подлинности мощей», — отметили журналисты.

Неприятным обстоятельством в этой истории стал тот факт, что мощи от «Мутабора» — не единственная реликвия, чью подлинность подтверждают сертификаты от Черрути. Итальянец подписал документ на частицу Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.

Сам Черрути заявил, что не помнит, как его подпись оказалась на сертификате. Он считает, что документ о подлинности, который Данилов передал храму вместе с мощами, поддельный.

Я поражен, что нет никаких доказательств, чтобы разобраться в этой истории, но на мой взгляд эти сертификаты — фальшивка. Франко Черрути бывший хранитель реликвария в Новаре

РИА «Новости»

Экс-хранитель реликвий допустил, что для подделки документов использовали компьютерные технологии, которыми он не владеет.

«Все знают, что я был единственным человеком в курии, у которого не было компьютера. Сегодня подделать документы очень просто. Необходимо провести дальнейшее расследование, чтобы определить, имеем ли мы дело с подделкой, ошибкой в данных или с чем-то еще», — подчеркнул Черрути.

По данным СМИ, епископ Брамбилла может потребовать церковного суда над бывшим хранителем реликвий из-за скандала с продажей мощей Николая Чудотворца владельцу «Мутабора». Сам итальянец отвергает все обвинения и призывает найти печати, которые ставят при передаче мощей.

«У меня есть кое-какие мысли, но я пока не готов ими делиться», — заявил Черрути.

Как отметили журналисты агентства «Регнум», сложившаяся ситуация дает недоброжелателям основание заявлять, что якобы спрос на святыни среди богатых россиян создал либо канал «продаж реликвий из Ватикана „налево“», либо «масштабных фальсификаций». Таким образом, желание столичного предпринимателя реабилитироваться за «голую» вечеринку вылилось в то, что «хотели как лучше, а получилось как всегда».