Общество 12 сентября 2023, 10:56 Путин заверил, что кабмин разбирается с ситуацией вокруг цен на бензин Путин: правительство занимается ситуацией с ценами на бензин РИА «Новости»

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Правительство России занимается ситуацией с ценами на бензин, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Он подчеркнул, что кабмин должен был дать своевременную реакцию по этому направлению.

«Да, конечно, правительство этим занимается. Производители наши, кто производит эти продукты, правы. Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно», — сказал глава государства.

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Он отметил, что кабмин и производители договорились, как действовать для решения проблемы стоимости топлива.

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект об установке предела розничной цены на дизельное топливо и бензин, выше которой их нельзя будет реализовывать.

При этом срок действия таких цен, по мнению авторов инициативы, не должен быть менее трех и более пяти лет.