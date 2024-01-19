Общество 19 января 2024, 05:18 Названы продукты, сильнее всего подорожавшие в 2023 году Росстат: в 2023 году больше всего подорожали яйца и груши с помидорами РИА «Новости»

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Яйца, помидоры и груши возглавили топ-10 самых подорожавших товаров в России по итогам 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«Яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%)», — уточнило агентство.

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Большими темпами также дорожал чеснок, чья стоимость за прошлый год поднялась на 46,4%, а также газовое моторное топливо — на 41,2%. За ними следуют поездку в Белоруссию (на 37,6%) и лекарство «Фуросемид» (на 34,2%). Замыкают топ-10 апельсины.

Подорожание также коснулось и других товаров, но в меньшей степени. В частности, свинина выросла в цене на 13%, живая рыба на 12,5%, сахар и рис — на 10,8% и 10,5% соответственно.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские товары в России выросли в цене на 8,86%, причем в декабре рост составил 1,65%. Больше всего подорожали куриные яйца: их стоимость по сравнению с прошлым декабрем выросла на 61%, а за последний месяц они стали дороже на 18,1%.