Эксклюзив 19 апреля 2023, 20:01 Трое уже подорвались. Жителей Донецка попросили не ездить на кладбища — там часто находят мины Жителей Донецка попросили не ездить на кладбища из-за опасности подорваться на мине

Читать 360tv в

Власти Донецка и военные призвали местных жителей временно воздержаться от посещения кладбищ. Это небезопасно — есть угроза подрыва на мине. Корреспондент «360» Виктория Комогорцева, которая сейчас находится в столице ДНР, поговорила с жителями и расспросила тех, кто все же решился пойти на кладбище, почему они это сделали.

Сотрудники ритуальных служб рассказали, что по кладбищам ходят саперы. До тех, на которых они уже побывали, жителей бесплатно подвозит муниципальный транспорт. Но, несмотря на усилия специалистов, все донецкие погосты полностью безопасными назвать нельзя. Известно уже о трех подорвавшихся на мине «Лепесток»: двух мужчинах и женщине. Все трое в больнице.

Реклама

Угроза существует даже сверху: накануне беспилотник повис над кладбищем на ветвях. Но не все дончане осторожны. Некоторые продолжают ездить на могилы родных, в том числе на личном автомобиле.

«Если бы кто-то из знакомых попал, я бы еще подумала… а так — собралась и пошла убирать», — призналась одна из посетительниц кладбища.

Второй собеседник «360», мужчина, рассказал, что помнил об опасности и передвигался только по главной дороге, в «посадки» не заходил. Могила, на которую он пришел, находится недалеко от дороги.

Еще одна женщина не скрывала, что боится и старается быть аккуратнее, но «как же не почтить память», не убрать на могилах близких после зимы.