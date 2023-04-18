Важное 18 апреля 2023, 15:26 Сбитые в ДНР беспилотники ВСУ оказались начинены взрывчаткой с поражающими элементами СЦКК:сбитые беспилотники ВСУ были начинены взрывчаткой с поражающими элементами Telegram

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Беспилотники ВСУ, сбитые над Донецком, оказались начинены тремя килограммами взрывчатки с поражающими элементами. Об этом написало в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращеня огня.

«Найденные два беспилотных летательных аппарата самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков», — указано в сообщении.

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Войска радиоэлектронной борьбы ВС России подавили сигнал и не допустили детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе. В СЦКК отметили, что ВСУ уже неоднократно применяли в ДНР аналогичные летательные аппараты.

Ударные беспилотники сбили сегодня в Киевском районе Донецка. В одном из дронов уцелел управляющий модуль — его передали в Минобороны для выяснения полетного задания. Один из беспилотников повис на ветвях деревьев на территории Гладковского кладбища.