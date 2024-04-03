Эксклюзив 03 апреля 2024, 00:36 Торговый хаос. Почему западные «фастхарчевни» вытеснили российские «Пирожковые» и «Блинные» Депутат Говырин: западные «фастхарчевни» вытеснили торговые точки русской кухни Pxhere

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Западные «фастхарчевни» вытеснили российские «Чайные», «Пирожковые» и другие традиционные заведения. С 1991 года делать что-либо отечественное стало неприличным. Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии «360» призвал развивать кулинарный патриотизм.

Западная мода

«Патриотизм тоже должен быть умным. Когда в столице и в регионах завершалась Широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли „Чайные“, „Пирожковые“, „Блинные“, „Закусочные“, „Пельменные“? Они есть, но их маловато. В чем же дело?» — задался вопросом парламентарий.

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Сеть русской традиционной кухни, созданная в 1990-х годах, лопнула. Быть похожими на Запад стало модно. Тогда на смену блинам пришли пиццы, суши и роллы, шаурма и прочие зарубежные блюда. При этом предприниматели стали активно открывать заведения с русским колоритом за рубежом.

«Миллионы палаток с шаурмой никто толком не проверяет ни на гигиену, ни на предмет других требований, им явно дают зеленую улицу повсеместно. Мясо, которое зачастую готовится у дороги, вся пыль на него летит, никто там ничего не вычищает и не моет. Я все-таки считаю, что надо набраться проверяющим политической воли и административного ресурса для противостояния торговому хаосу в этом плане», — отметил Говырин.

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Кулинарный патриотизм

Если бы в торговых точках соблюдали санитарные правила, а вместе с шаурмой продавали блины, — это был бы умный кулинарный патриотизм. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Красивые, расписные вагончики с русскими блюдами стали возрождаться.

«Уверен, что правительство России может пойти навстречу малому бизнесу и предложить выгодные программы кредитования, субсидии и гранты на федеральном уровне именно на этом направлении торговли», — подчеркнул парламентарий.

Таким образом, схема «подсадили наших на шаурму, а блины предложили за бугор», будет исправлена в нужное русло, заключил депутат.

В феврале подмосковные повара провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд на выставке «Россия». Гостей научили готовить карамель из патоки и дежень из толокна.