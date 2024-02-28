Подмосковье 28 февраля 2024, 18:00 Подмосковные повара провели кулинарные мастер-классы на ВДНХ Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Музей «Сергиевская кухмистерская» провел мастер-классы по приготовлению традиционных блюд на выставке-форуме «Россия». Гостей научили готовить дежень из толокна и карамель из патоки.

«Уже второй раз мы проводим день Московской области в Доме российской кухни. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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На театрализованной экскурсии гостям показали, как приготовить ландрины — особую карамель из патоки. Кроме того, посетителям предложили попробовать дежень из толокна. Это забытое русское блюдо, которое готовится из клюквы, овсяного толокна и молока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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