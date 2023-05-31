Эксклюзив 31 мая 2023, 17:53 Тело умершего в Чувашии мужчины не смогли доставить домой. Ранее его везли к скорой в садовой тачке Сестра пенсионера из Чувашии рассказала, что тело покойного не смогли привезти домой

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Пенсионер из деревни Голов в Чувашии, которого везли к машине скорой помощи в садовой тачке из-за аварийного состояния моста, скончался. Убитая горем семья столкнулась с новой проблемой: теперь тело покойного не могут привезти домой, рассказала в беседе с «360» сестра умершего мужчины.

«Приехали на катафалке, тело привезли. Стоим около моста, так называемого, сейчас к дому не можем доехать», — поделилась женщина.

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Неизвестно, сколько им придется прождать, прежде чем тело мужчины доставят домой. Похороны назначены на 1 июня, добавила собеседница издания.

Мост в деревне находится в аварийном состоянии, после дождей по нему невозможно проехать. За полгода семье скончавшегося трижды приходилось доставлять пациентов к карете скорой помощи с помощью подручных средств — когда на санях, а когда в ванне.

По данным СМИ, у мужчины диагностировали язву, но спасти его не удалось. Вопрос, могла бы ситуация сложиться иначе, если бы людям не приходилось тратить время на необычные способы доставки пациента к машине, остается отрытым. Ничего говорить на этот счет собеседница «360» не стала.

Один из жителей деревни заявлял, что по территории населенного пункта протекает речка. Та сторона, где живет семья скончавшегося пенсионера, считается проблемной. При этом представитель администрации Красноармейского муниципального округа, где возникли проблемы с мостом, заявлял, что сооружение находится в рабочем состоянии.

Прокуратура Чувашии заинтересовалась ситуацией, ведомство проверит доступность дорог для проезда скорой помощи.