Эксклюзив 29 мая 2023, 18:07 «Через речку проблемная сторона». В чувашской деревне пациента везли до скорой помощи в садовой тачке Жителя Чувашии доставили до кареты скорой помощи в садовой тачке из-за аварийного моста

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В деревне Голов Красноармейского района Чувашии соседям пришлось везти мужчину до кареты скорой помощи в садовой тачке. Как сообщили источники «360», машина могла не проехать по дороге из-за того, что накануне прошел дождь.

До скорой помощи в тележке

Момент перевозки мужчины в тачке сняли на видео, которое разлетелось в соцсетях. Судя по кадрам, несколько местных жителей в сопровождении сотрудника скорой помощи катили строительную телегу на холм по проселочной дороге, которую слегка размыло из-за дождя. Они же помогли мужчине залезть в машину.

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По словам одного из источников, тачку везли соседи. В деревне прошел дождь, но машины могут проехать по дороге зимой, уточнила собеседница.

«[Это произошло] вчера утром. Я не знаю точно, я видела, скорая приехала и уехала. Потом услышала, что Валерия (пациента — прим. ред.) увезли. Зимой [машины скорой помощи] приезжали», — подчеркнула она.

Проблемная сторона

Другой житель уточнил, что по территории деревни протекает речка. Та сторона, где живет госпитализированный мужчина, считается проблемной.

«У нас по деревне речка протекает, дождик был. <…> Деревня есть деревня, сами понимаете. Вдруг дорогу не очистили, может быть такое. Вдруг дождь такой сильный. У нас овраг там, поэтому, возможно, и были случаи (когда скорая не могла проехать — прим. ред.). Лично я живу на другой стороне, у меня асфальт перед домом. Через речку проблемная сторона», — рассказал собеседник.

Он пояснил, что в деревне планируют проложить нормальную дорогу к мосту. Деньги на это уже собрали, добавил местный житель.

По данным ТАСС, чувашская прокуратура проверит, насколько доступны дороги для передвижения скорой помощи в деревне Голов. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов местного самоуправления по обеспечению проезда транспорта в сельском поселении.