Эксклюзив 27 марта 2023, 17:37 Нам и не снилось. На пальцах сравниваем протесты в России, Европе и США по числу жертв и достигнутых целей Публицист Миронова: митинговать на Западе опасно, особенно в Европе Полицейские во время уличных беспорядков в Париже, 2019 год / РИА «Новости»

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В России за стычки с полицией на митингах грозят задержание и арест. Но на Западе за это сажают чаще, а еще там людей стреляют, давят и кусают. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Чуть ли не со времен Павла I принято считать, что в России «полицейское государство». Судьба протестующих в нашей стране всегда тяжела. Но что, если сравнить ее с участью тех, кто бунтует на Западе, куда мы еще недавно так стремились?

Жестокие разгоны митингов во Франции дают повод вспомнить, как на самом деле протестуют современная Европа и США, какую цену платит за выход на улицу народ и почему их громкие выступления никогда ни к чему не приводят.

Акция протеста в Париже, март 2023 года / РИА «Новости»

Давить колесами

Прямо сейчас весь мир наблюдает, как Эммануэль Макрон разгоняет протестантов. Париж и крупные города которую неделю митингуют против пенсионной реформы, а в Сент-Солине экоактивисты борются с перекрытием водохранилища. Людей разгоняют слезоточивым газом, дубинками, собаками, водой из брандспойтов.

Кадры погони за активистами полиции на квадрациклах облетели всю планету и, я уверена, у большинства жителей Земли вызвали недоумение. Ну, может, где-то в Мьянме протестующих сразу расстреливают, а в Индии во время пандемии полиция сшибала антимасочников с ног палками. Настоящего разгона политического шествия с участием мототехники мы еще не видели.

Французские провластные телеканалы показывают сдержанно: полиция подъехала на квадроциклах к митингующим. Митингующие утверждают, что у них много раненых. Официально подтверждено: три человека в реанимации. Также люди пострадали от взрывпакетов, дымовых шашек.

Это на небольшой, в общем-то, протест, где было, по усредненным оценкам, 10–12 тысяч участников, из которых основная масса наблюдала за стычками со стороны.

А что с антипенсионерами? Да мы все сами видели: пули, дубинки, слезоточивый газ. Да, у протестантов пошли в ход «коктейли Молотова» и горящие баррикады. Но ведь сначала их поливали газом.

Кстати, люди на мото- и квадроциклах — это моторизованные подразделения полиции Brav-M, созданные для разгона «насильственных действий». Их придумали, чтобы врезаться в толпу на колесах. Да, я понимаю, как нелепо звучат все эти «А у них негров линчуют…» и прочее, тем не менее придумали такие бригады у них, а не у нас.

Собак разве что нынче в Париже не видно. Наверное, потому, что собаками разгоняли «желтых жилетов», были покусанные. Я лично в Москве встречала французского журналиста, которому на протестах откусили часть икры. Нормально, да? Воображаю, если бы у нас журналисту откусили ногу.

Сотрудники французской полиции на акции протеста / РИА «Новости»

Как в Новочеркасске

Как там, к слову, с «желтыми жилетами»? Держитесь за стулья: осуждены больше 3000 человек, из них 400 получили реальный срок. В том числе судили по знакомой нам статье о нарушении порядка согласования публичного мероприятия.

А что с пострадавшими? Без учета новой волны протестов в июле 2019 года, во время выхода «желтых жилетов» погибли… 11 человек, из которых одна жертва была задавлена обычной автомобилисткой. Двадцать четыре человека лишились глаза, 283 ранены тяжело в голову.

РИА «Новости»

И это не на миллионы участников: костяк протестующих состоял примерно из 160 тысяч человек, еще несколько десятков тысяч присоединялись время от времени. По растянутости протестов и числу участников «желтые жилеты» даже уступают российским митингам 2011–2012 годов. Запомним это сравнение, позже к нему вернемся.

Теперь наберите воздуха в грудь: при расстреле бунта в Новочеркасске в 1962 году на площади было убито 17 человек, еще пятеро — при штурме отделения милиции исходящим (собственно, из отделения, а не от вооруженных сил) огнем. И это не благословенная Франция, а тоталитарный СССР спустя всего девять лет после Сталина.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» / Кинопоиск

Ни пяди назад

Может, чего-то добились «жилеты»? Единственной уступкой протестующим стал отказ от… повышения пенсионного возраста. Уступка действовала три года. Никаких других условий митингующих правительство не удовлетворило, а некоторые, наоборот, попрало, в частности требование не принимать иммигрантов.

Между прочим, с этими требованиями Франция регулярно митингует в новом тысячелетии — результата нет. При Саркози была попытка ограничить приток беженцев, однако она в итоге вылилась почему-то в облавы на местных цыган.

Если мы посмотрим современную историю протестов во Франции, то с удивлением обнаружим, что ни один из них, несмотря на массовость, не был удовлетворен ни в малейшей степени. Протестовали против мигрантов — никакого эффекта. Против легализации однополых браков и усыновления детей гей-парами — тоже без эффектов. Франсуа Олланд с его mariage pour tous («брак для всех») игнорировал митинги, были и разгоны, хотя не такие кровавые. Зато протестующих высмеивали. Между тем на «марьяжные» демонстрации во Франции выходили сотнями тысяч в разных городах! Эффекта не было.

Нынешние протесты насчитали совокупно более 3,5 миллиона участников — эффекта нет. В октябре больше сотни тысяч выходили протестовать против падения уровня жизни и миграционной политики — эффекта не было.

Так что, если вы считали, что конкретно во Франции можно хотя бы гавкать, или вы совсем романтик и верите, будто там люди через улицу влияют на власть, придется спуститься с небес на землю: гавкать можно, но за это выбивают глаз. И ваш выход все равно ни на что не влияет.

Может, в других западных странах иначе? Штурм Капитолия трампистами: пять погибших, в том числе один полицейский. Около 1000 уголовных дел и ордеров на обыск, к срокам до 10 лет приговорены более 20 человек, расследование, суды и привлечение к ответственности новых лиц продолжаются.

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При этом непосредственно вошли в Капитолий около 300 человек. Ряд демократических политиков предлагали осудить самых вредных протестантов на смертную казнь. В том числе якобы за разгром непосредственно внутри Капитолия. Позже Fox News показал, что в самом здании протестующие вели себя спокойно, сотрудничали с полицией, ходили по коридорам, все фотографировали, ничего не крушили.

Какие требования протестующих были удовлетворены? Никакие. Подсчет голосов выборщиков отложили на несколько часов. Все!

РИА «Новости»

«Вон из страны, курва!»

Если вспомнить самые громкие выступления в Европе и США последних лет, то мы увидим, что ни одно из них достигло хоть какого-то результата. Например, протесты в Лондоне во время климатического саммита G20. Один убит полицейским, полицейский просто «допрошен». Восемьдесят жалоб на насилие со стороны полиции, ни одного осужденного, хотя были видеодоказательства.

За нападение на Bank of Scotland несколько протестующих приговорены к компенсации ущерба на десятки тысяч фунтов стерлингов, в том числе 40 тысяч фунтов осталась должна девочка-подросток.

Протестующие были блокированы с обеда до восьми вечера и справляли нужду в подземном переходе станции Bank. Мы смеялись над закупкой в России автозаков с кондиционерами, а там все просто: спустились в переход, выстроились в ряд и не гудите.

Нидерланды. Антиковидные митинги. Только тот, у кого совсем нет ни телевизора, ни интернета, не видел кадров разгона протестантов собаками. У нас тоже на митингах снимали собак. Но это ищейки. Они всегда стояли, этих собак приводят, чтобы они искали взрывчатку и оружие, в толпе они на самом деле не работают. Попавшие в кадры во время протестов собаки или просто не были вовремя уведены, или кинологов оставили стоять для психологического давления.

В Нидерландах собаки конвойные. Это которые работают по команде «фас!» и принципу «бежит — хватай!». Вы только представьте, что у нас бы полиция натравила на людей собак. Я представить не могу. У меня применение собак вызывает две ассоциации: УСЛОН-ГУЛАГ и немцы.

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Или Польша, 2020 год, протесты из-за запрета абортов. К полицейским при разгоне присоединились ультраправые, которые гоняли женщин, запускали в них дымовые шашки, обзывали шалавами, курвами, подстилками.

К слову, в Варшаве тогда вышли больше 100 тысяч человек — каждый 18-й житель столицы. Аборты были полностью запрещены.

РИА «Новости»

О Прибалтике даже вспоминать неловко: 2020 год — Латвия выдворила из страны активиста Владимира Норвинда, 2022-й — главу Латвийской федерации профессионального бокса Андрея Ахмедова. Эстония в 2022 году выгнала сразу нескольких человек, в том числе Андрея Сущева и Сергея Непримерова. Они лишены вида на жительство за участие в акциях 9 Мая и защиту памятника Т-34 в Нарве.

А что у нас?

В России по степени агрессивности и разгона, и протеста, хоть сколько-нибудь приближенным к тем же французским митингам, было выступление на Манежной площади после убийств выходцами с Кавказа фаната Егора Свиридова, студента Максима Сычева, режиссера Юрия Волкова.

Требования были: наказать убийц Егора Свиридова, которые были отпущены, ужесточить правила иммиграции, прекратить практику потворства в сокрытии преступлений диаспор.

Против протестующих возбуждено 11 уголовных дел, несколько человек, в основном нацболов, приговорены к реальным срокам за стычки с полицией. Требования митингующих в части конкретики удовлетворены: участники нападения на Свиридова задержаны и осуждены в 2011 году.

Беспорядки на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 года / РИА «Новости»

Идем дальше. Протесты 2011–2012 годов. Требования: пересмотр итогов выборов, снятие главы ЦИК Чурова, отмена порога регистрации партий, возвращение губернаторских выборов. С декабря 2011-го по декабрь 2012-го задержали 5169 «политических». К реальным срокам приговорили 14 участников Болотного шествия.

Один человек отправлен на принудительное лечение. Вскоре четверо подпали под амнистию. Еще трое — Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и Константин Лебедев — осуждены за организацию беспорядков по делу о Гиви Таргамадзе.

РИА «Новости»

Итоги протестов: к выборам 2012 года на участках появились камеры видеонаблюдения. Снижение порога для регистрации партий, хотя это и не привело к появлению множества новых, возвращение выборов глав регионов, но с президентскими «фильтрами». Напомним, эти протесты были более массовые, чем движение «желтых жилетов».

Еще одно громкое выступление — за муниципальных депутатов, Москва, 2019 год. Выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых не зарегистрировали в основном из-за признания недействительными подписей. Итог: 32 уголовных дела, в том числе за пост в Twitter с призывом убивать детей силовиков и за угрозы в адрес судей. В основном были приговорены к условным срокам. А, к примеру, Сергей Абаничев был признан невиновным и получил от Российской Федерации извинения.

Старший следователь Рустам Габдулин, руководивший расследованием в рамках Московского дела, а ранее — Болотного, был уволен из Следственного комитета 28 декабря 2021 года.

Были в России и протесты, которые полностью удовлетворялись. Например, акции в защиту журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в хранении наркотиков: после выхода на улицу журналистов и активистов Голунова освободили.

Скифы мы или они?

Наверное, сегодня все государства можно назвать полицейскими, поскольку они получили беспрецедентные инструменты для слежки и даже досудебной расправы не только над протестующими, но и над любыми неугодными: распознавание лиц, установление местоположения по биллингу, автоматический анализ контента на предмет противоправных утверждений, блокировка счетов, автоматическое списание штрафов.

Нам кажется, что мы живем в удушающей реальности, что хуже быть не может. Как-то вдруг взяли и приняли на веру, что мы — жесточайшие скифы, над которыми с плеткой стоит даже не полицейское, а тоталитарное государство. Но получается, что на самом деле, чисто статистически, митинговать на Западе куда опаснее, особенно в Европе.

РИА «Новости»

Да, парадокс: там выше риск попасть за выход на улицу в тюрьму, лишиться глаза или погибнуть от полицейского сапога. И меньше вероятности, что твоя жертва не будет напрасной и требования протеста окажутся удовлетворены. По большому счету в России со времен 1962 года такого разгона протестов на самом деле не видели.

И если бы, к примеру, у нас в 2000-е так, как «желтых жилетов», разогнали бы протесты против монетизации льгот или протесты экоактивистов, если бы так — с собаками, пулями, трупами, выбитыми глазами — разогнали выступление на Манежной площади, наверное, мы бы до сих пор, ошарашенные, сидели дома.