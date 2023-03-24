Мир 24 марта 2023, 17:58 🔥 Огненные протесты. Грозит ли Франции новая великая революция? Политолог Змиев: Макрон будет жестко подавлять протесты во Франции РИА «Новости»

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Протесты во Франции вспыхнули с новой силой. В четверг, 23 марта, несогласные с реформами правительства подожгли здание мэрии в Бордо, а в столице предали огню отделение банка. На улицы вышли, по оценкам местных профсоюзов, почти 3,5 миллиона человек. Удастся ли президенту республики Эммануэлю Макрону, чьи рейтинги стремительно скатились вниз, погасить митинги?

Франция в огне

Париж, Ренн, Бордо, Лорьян и Лион прошлой ночью погрузились в хаос. Группы одетых в черное молодых людей, которых называют casseurs («крушители»), громили автобусные остановки, витрины, поджигали мусорные баки и здания.

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В Бордо даже сожгли ворота мэрии. Всего за ночь зарегистрировали 903 пожара, рассказали журналисты Le Figaro.

СМИ опубликовали заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который сообщил, что 457 человек задержаны, 441 полицейский и жандарм пострадали.

В Лорьяне протестующие закидали булыжниками полицейский участок, а в Арденнах стражи порядка «подверглись обстрелу из стеклянных бутылок, наполненных кислотой и свертками».

В обход народа не вышло

Протесты во Франции против повышения пенсионного возраста продолжаются довольно давно. Новая активная фаза началась после того, как премьер-министр Элизабет Борн «протащила» пенсионную реформу в обход голосования в Национальном собрании, воспользовавшись правом, закрепленным в конституции.

В ответ депутаты парламентской фракции «Национального объединения», которую возглавляет Марин Ле Пен, поставили на голосование вотум недоверия правительству, однако он был отклонен. Это уже вторая попытка депутатов: предыдущая инициатива тоже не прошла, набрав 278 голосов при необходимых 287.

Многие французы при поддержке профсоюзов объявили забастовки, которые привели к серьезным проблемам в жизнедеятельности страны. На улицах Парижа несколько дней не убирают мусор, сотрудники транспортной сферы блокировали аэропорты, вокзалы. В итоге возникли перебои с пригородным сообщением и работой метрополитена.

Из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах в Нормандии снабжение топливом аэропортов в столичном регионе приблизилось к критическому уровню, сообщили телеканалы. Теперь встал вопрос о массовой отмене части рейсов.

По совокупности причин

Нынешние беспорядки, манифестации и забастовки во Франции одним наблюдателям напоминают протесты «желтых жилетов», другим — события 1968 года в Париже, когда студенческие бунты привели к масштабным забастовкам, роспуску Национального собрания и отставке правительства.

Другие уверены, что корнями нынешние события уходят во времена Великой Французской революции. Такого мнения придерживается и политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«Французский народ помнит, что он может свергать власть, может менять законодательство и строй», — заметил он в беседе с «360».

По словам эксперта, нынешние события и революция конца XVIII века, хоть и произошли по разным причинам, тем не менее звенья одной цепи.

РИА «Новости»

Говоря о причинах возмущения французов сегодня, политолог подчеркнул, что дело, конечно, не только в самой пенсионной реформе, а в целой совокупности социально-экономических причин. Это и общее ухудшение уровня жизни, рост цен, повышение конкуренции на рынке труда, сокращение числа рабочих мест.

Макрон будет подавлять протест

На фоне массовых митингов рейтинг действующего президента резко снизился. Сегодня только 28% населения Франции поддерживают Эммануэля Макрона.

Не добавляет популярности и уважения нынешнему главе государства и скандал с часами, которые он попытался спрятать, рассказывая в прямом эфире на телевидении о бедствиях рядовых французов.

Евгений Змиев уверен, что Макрон, скорее всего, сможет остановить протесты.

«Они будут подавлены, как и недавние „ковидные“ протесты, которые власти жестко пресекали. Я не верю, что Макрон сдаст назад», — сказал политолог.

Французский лидер доведет свою реформу до конца без каких-либо существенных изменений, поэтому все-таки силовая сторона подавления митингов будет превалировать над стремлением договориться с протестующими, добавил эксперт.

Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. На транспаранте — призыв к Макрону уйти / РИА «Новости»

Ле Пен и много всяких «но»

В связи с ростом популярности во время протестов Марин ле Пен возникает вопрос: может ли она в будущем все же стать президентом?

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в комментарии для «360», что популярность лидера партии «Национальный фронт» вырастет, тем не менее есть много «но».

Ле Пен — это как российские коммунисты. Она практически не выходит за границы своего ядерного электората. Есть огромное количество людей во Франции, которые считают, что даже если в каких-то вопросах она права, поскольку она Ле Пен, голосовать за нее неприлично. Дмитрий Журавлев

Если сложившаяся ситуация позволит Ле Пен каким-то образом сломить тенденцию и традицию «кто угодно, только не Ле Пен», тогда у нее появятся серьезные политические перспективы, добавил Журавлев.

РИА «Новости»

Змиев тоже сомневается в успехе Ле Пен на выборах. Хотя ее рейтинги растут во время митингов, в решающий момент она всегда остается под номером два.

«Поэтому вырастет рейтинг Ле Пен или нет — значения особо не имеет. Шансов на победу после стольких проигрышей у нее уже нет», — подытожил политолог.