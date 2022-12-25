Общество 25 декабря 2022, 10:52 Создательница фабрики шоколада из Подмосковья поделилась формулой успеха в жизни и бизнесе Учредитель «Торгового дома шоколада» Ирина Иващенко поделилась формулой успеха Телеканал «360»

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У Ирины Иващенко — семейный бизнес по производству шоколада. В начале своего пути она долго думала, как сделать свой продукт уникальным. Идея пришла далеко не в лучший период жизни: дочка Ирины страдала непереносимостью глютена, молодая мать сбилась с ног, пытаясь найти продукты, которые заменят ребенку любимые сладости. Так появилась флагманская линейка ЗОЖ-шоколада, которой сразу же заинтересовались федеральные сети. Ирина Иващенко поделилась своей формулой успеха с «360».

Первые шаги

Ирина со студенческой скамьи работала в бизнесе. Сначала это была нефтяная компания, потом семейное дело отца, который занимался поставками продуктов питания в сети АЗС. На базе отцовской компании Ирина занялась импортом шоколадных изделий. К моменту открытия собственного производства девушка знала все подводные камни шоколадного бизнеса — и о сезонности, и о сложностях с хранением продукта. Но это не помешало ей начать дело.

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«Когда мы создавали этот бизнес, для нас это было важно, нащупать именно тот продукт, который будет актуален для российского рынка. Который будет востребован. Чтобы до настоящего момента такого просто не было. Мы, наверное, нащупали эту нишу», — рассказала бизнесвумен.

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Так появились плитки шоколада, изготовленные на овсяном или кокосовом молоке, без добавления сахара. Вариаций множество, дети и взрослые, страдающие непереносимостью каких-либо компонентов, без труда могут подобрать для себя десерт, который не нанесет вреда здоровью. Ирина призналась, что для нее очень важен отклик конечного покупателя, ради которого все и затевалось.

Учредитель шоколадной фабрики раскрыла секрет производства особого лакомства: важно запускать на одном и том же оборудовании только линейки без сахара и без глютена.

«Поэтому нам и потребовалось дополнительное оборудование, чтобы была выделенная линия специально под ЗОЖ-шоколад», — пояснила она.

Сейчас производство поставлено на поток, но начинать бизнес было непросто. Требовались серьезные инвестиции, ведь для масштабного производства шоколада недостаточно одной темперирующей машинки. Нужен большой тоннель, котлы и машина, чтобы оборачивать плитки в пленку. Ирине во всем помогал отец.

Предсказанный муж

Жизнь Ирины не ограничивалась только бизнесом. Когда она только задумывалась о собственном производстве, в ее жизни произошел необычный случай. В то время Ирина развелась. С бывшим мужем сохранила хорошие отношения, дочка от первого брака жила с ней. И тогда женщина, которая славилась умением предсказывать судьбу, рассказала Ирине, что та выйдет замуж за иностранца.

У этой истории есть продолжение. Со своим будущим супругом Ирина познакомилась в Английском клубе, куда ее пригласила подруга. Это место, куда все желающие, в том числе и иностранцы, приходят, чтобы «подтянуть» английский язык. Но избранник Ирины не был иностранцем. Неужели предсказательница ошиблась? Ирина уверена, что ошибки не было — просто ясновидящая не знала деталей.

«Во-первых, мы все разговаривали исключительно на английском языке. А во-вторых, будущий муж учился в нескольких странах. Сразу после института его отправили туда родители. И он подтягивал английский язык в Англии, учился в Австралии и очень много времени проводил за рубежом», — пояснила Ирина ошибку предсказательницы.

Любви с первого взгляда не случилось, решение пожениться пришло спустя некоторое время. Андрей сделал Ирине предложение в самолете. И с этим тоже связана забавная история. Маленькая дочка бизнес-леди не хотела садиться на свое место на борту, она резвилась в проходе, а мать пыталась ее урезонить. В это время стюардесса начала говорить что-то про предложение руки и сердца. Ирина сначала подумала, что стюардесса забыла выключить микрофон и рассказывает коллеге о каком-то событии из жизни.

«И когда я стала понимать, что происходит, то, конечно, была ужасно расстроена, что сразу не спохватилась. Потому что люди стали оглядываться, пытаться искать ту пару, которая вот-вот сейчас встанет и будет целоваться, обниматься. А я делом занята, я говорю: „Аня, садись уже в конце концов, сейчас посадка, пристегивайся!“ И тут я все понимаю, оборачиваюсь, мы на разных рядах сидели, и Андрей смотрит на меня и качает головой», — смеясь рассказала женщина.

Публичное достояние

Хрупкая женщина в мире бизнеса

Совмещать в себе бизнес-леди и жену оказалось интуитивно просто. С супругом все сложилось непроизвольно, само собой. Работа остается на работе. К тому же Ирина быстро забывает обиды.

«Я страдаю не шибко цепкой памятью, все время пытаюсь вспомнить: на что-то же я обиделась, а на что? Зачем я это вспоминаю? И все, с утра просыпаешься, вроде как этого и не было», — поделилась Ирина секретом мира в семье.

Несмотря на занятость, владелица шоколадной фабрики успевает и на танцы, и на аэройогу, и провести время с детьми: у Ирины две дочки, младшей всего девять лет.

«Поначалу было сложно, сначала была только работа, 24 часа в сутки не видела ни семью, ничего», — рассказала бизнес-леди.

Дочь Ирины призналась, что всегда ощущала присутствие мамы рядом, она всегда была рядом в нужный момент — помогала с уроками, разрешала трудности. К тому же в доме всегда есть вкусный и полезный шоколад.

Международный успех российского шоколада

На федеральные каналы сбыта «Торговый дом шоколада» вышел совсем недавно, хотя присутствие на полках крупных сетей было изначальной целью. Первые линейки шоколада вышли в 2018 году, предприятие все еще считается молодым.

«Но у нас сейчас очень широкий ассортимент, и вот мы постепенно наращивали наши объемы продаж. Мы ездили вместе с российским экспортным центром на выставки за рубежом, ездили в Китай, на выставке в Шанхае были», — похвасталась Ирина.

В Шанхае компания героини произвела фурор. К их стенду выстроилась огромная очередь, тогда как коллективный стенд был относительно свободен.

Телеканал «360»

Подспорье от Подмосковья

Помощь региона предпринимателям нужна и важна, ведь для старта и развития производства требуются немалые финансовые вливания. Компания Ирины не раз пользовалась программами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Также нам помогают с субсидиями по участию в выставках. Выставки для нас — это тоже статья затрат очень приличная. То есть мы на постоянной основе всегда обращаемся, и в общем-то нам никогда не отказывают. Ирина Иващенко

Женское наставничество для «маленьких звездочек»

Рост в бизнесе, семья, спорт — что еще может уместиться в будни предпринимательницы? Конечно, общественная жизнь. В Подмосковье работает региональное отделение Союза женщин России. Там молодые предприниматели могут набраться опыта у тех, кто уже смог реализовать мечты. Ирина готова уделять время молодым специалистам, чтобы помочь им преодолеть препятствия на пути исполнения их планов.

«Молодым всегда дорога. <…> На самом деле, вот такие вот маленькие звездочки, эти предприниматели, они иногда могут принести такую пользу обществу. А из-за каких-то моментов — где-то недоспросили, потому что постеснялись, не знают, к кому обратиться, — вот их мечты и остаются мечтами», — пояснила она.

Libertad — значит «свобода»

Ирина всегда стремилась к свободе. Свобода без ограничений во всем — в семье, в бизнесе, в передвижениях. Это ее концепция жизни. Поэтому ничего удивительного в том, что название собственной марки шоколада исходит от слова libertad, что в переводе с испанского означает «свобода».

Для предпринимательницы формула успеха — это всегда двигаться вперед и любить всех людей на свете.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.