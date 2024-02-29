Общество 29 февраля 2024, 18:17 Социальный контракт: что это такое и почему Путин обратил на него особое внимание Путин в послании ФС обратил особое внимание на улучшение соцконтрактов Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

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Россияне могут получить финансовую поддержку от государства, заключив социальный контракт. В случае одобрения заявки нужно выполнить все условия по поставленной цели, а органы соцзащиты обеспечат заявителя деньгами, которые можно тратить только на определенные мероприятия.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что мера поддержки семей с невысокими доходами — социальный контракт — требует расширения пакета и финансирования в размере 100 миллиардов рублей. По его словам, сумму предусмотрели в госбюджете.

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«Мы серьезно упростили процедуру заключения соцконтракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал „Госуслуги“ с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры», — подчеркнул глава государства.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Уровень бедности в России снижается с каждым годом, но полностью проблема пока не решена. Среди многодетных семей ее уровень составляет около 30%. Путин подчеркнул: этот показатель недопустим.

Нужно добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности снизился хотя бы до 12%. Владимир Путин президент России

Что такое соцконтракт

Социальный контракт — это договор между государством и россиянами, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

По соцконтракту власти предоставляют субсидию, ее получатель должен потратить средства на то, чтобы он и его семья перестали быть малоимущими. Адресаты субсидии берут на себя определенные обязательства, например: найти работу, открыть свое дело, наладить личное подсобное хозяйство.

Сейчас, согласно приказу Минтруда, жители могут оформить социальный контракт на пять целей (листайте карусель):

Соцконтракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на открытие бизнеса. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на поиск работы. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на обучение. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Соцконтракт на открытие бизнеса. Коллаж: Unsplash / Телеканал «360»

Также государственную социальную помощь на основании социального контракта назначают семьям участников специальной военной операции, имеющим среднедушевой доход ниже размера МРОТ.

В начале января 2024 года в России вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% и составил 19 242 рубля.

Кому положен социальный контракт и кто может его оформить

Стать участниками программы и получить ежемесячные субсидии от государства могут:

— россияне с низким среднедушевым доходом от работы по трудовому договору или ГПХ, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход;

— многодетные семьи;

— ухаживающие за детьми в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы, а также за престарелым, нуждающимся в постороннем уходе, родственником;

— пенсионеры и люди предпенсионного возраста;

— трудоспособные россияне, признанные безработными.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Заключить соцконтракт с государством могут малоимущие семьи или одиноко проживающие россияне с доходом ниже МРОТ. Программа действует во всех регионах страны.

Подать заявление на оформление социального контракта можно через портал «Госуслуги», в органах соцзащиты по адресу постоянной или временной регистрации, а также в местном офисе МФЦ. Заявителям необходимо предоставить соответствующие документы о составе семьи и сведения, подтверждающие доход.

Контракт заключают на срок от трех месяцев до года.

Для подтверждения права на заключение социального контракта малоимущим семьям необходимо предоставить паспорт заявителя и свидетельство о браке и о рождении детей. После оформления заявки органы могут расширить перечень требуемых документов.

Условия и сумма соцконтракта в 2024 году

Новые условия для оформления соцконтракта

В начале января в закон об оказании социальной помощи внесли поправки. Теперь, согласно нововведениям соцконтракта для малоимущих семей, в их состав включают:

— заявителя, сделавшего запрос об оказании государственной социальной помощи;

— супруга или супругу заявителя;

— несовершеннолетних детей, усыновленных детей, находящихся под его опекой (попечительством), а также его детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в школе, колледже или университете по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам).

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего человека производят исходя из суммы зарплат за три последних календарных месяца перед подачей заявления об оказании государственной социальной помощи.

Для открытия своего дела или развития личного подсобного хозяйства орган соцзащиты обязывает заявителя пройти тестирование для определения уровня предпринимательских навыков и компетенций.

Помимо этого, специалисты могут проводить доработку бизнес-плана, организовать защиту проекта, сопровождать предпринимателей от начальной стадии дела до выхода на продуктивный уровень работы, а также мониторить «выживаемость» предпринимателей в течение двух лет.

Размер соцконтрактов

Сумма, которую человек может получить от государства, зависит от вида социального контракта:

— по поиску работы — в размере 16 693 рублей ежемесячно (в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства);

— для открытия бизнеса — в размере не более 350 тысяч рублей;

— по ведению личного подсобного хозяйства — в размере не более 200 тысяч рублей;

— по осуществлению иных целей, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, — в размере 16 693 рублей ежемесячно (не более шести месяцев).

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Регионы могут устанавливать дополнительные параметры получения и использования контракта. Деньги получивший помощь должен использовать только для мероприятий, связанных с выполнением обязательств по социальному контракту.

Для подтверждения получатель соцконтракта предоставляет в органы соцзащиты товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи или расписки. При нарушении условий соцконтракта соглашение расторгают и прекращают выплаты.