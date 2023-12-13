Общество 13 декабря 2023, 13:39 Жителей Челябинской области предупредили о 40-градусных морозах 14–16 декабря

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Специалисты Челябинского гидрометеоцентра спрогнозировали 40-градусные морозы, начиная с 14 декабря. В некоторых регионах местные власти уже распространили сообщения с экстренными предупреждениями, написал сайт Ura.ru.

Аномальная погода продлится в регионе до 16 декабря включительно.

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«В Челябинской области 15–16 декабря местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», — говорится в сообщении гидрометеоцентра.