Эксклюзив 29 июня 2023, 14:01 «Слишком избыточное». Эксперт — о предложении запрета продажи пива и сидра для ИП Председатель союза защиты прав потребителей Шапкин оценил идею запретить продажу пива ИП Freepik

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Депутаты Госдумы предложили запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в точках общепита. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с «360» отметил, что нужно вводить лицензирование для всех, а не отталкиваться только от правового статуса.

«Это слишком избыточное, мне кажется, предложение как мера регулирования. То есть вводить лицензирование рыночной продажи пива, сидра, медовухи надо, в том числе в общепите. Потому что пивной бар формально ничем не отличается от разливайки, если там поставлен один грязный столик», — заявил он.

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Должно касаться всех

По мнению эксперта, если уж лицензировать — то все. То есть это такая разрешительная процедура, в которой можно прописать требования: где и как это должно располагаться, как работать.

«Регионы могут осуществлять более эффективный надзор, чем Роспотребнадзор, который имеет мораторий на проверки. То есть лицензирующий орган может проводить контроль и отбирать выданное ранее разрешение на торговлю в случае каких-либо нарушений.

Это нормальная практика. Она хорошо себя зарекомендовала в отношении крепких спиртных напитков, вин российских. А вот почему-то 80% всей продаваемой алкогольной продукции в литрах вообще никак не лицензируется в розничной продаже», — отметил он.

Почему запрет может оказаться бессмысленным?

Шапкин отметил, что такой механизм нужно вводить. Однако открытым остается вопрос, почему нужно запрещать торговать пивом и сидром именно ИП. Если ввести лицензирование, то никаких проблем не будет, добавил эксперт.

«Я не понимаю, зачем нужно ограничивать только организацию, потому что никто не закроется, не снизится доступность алкоголя. Люди просто должны будут перерегистрировать ИП в ООО или, наоборот, открыть еще одну организацию, то есть проблем чисто технических нет», — заключил он.