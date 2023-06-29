Власть 29 июня 2023, 07:34 Продажу пива и сидра предложили ограничить в общепите РИА «Новости»: в ГД предложили ограничить продажу пива и сидра в общепите Unsplash

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В Госдуме обсуждают возможность введения частичного запрета на продажу сидра и пива в заведениях общепита. РИА «Новости» ознакомилось с содержащим это предложение экспертным докладом межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Запрет предлагается распространить на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре при оказании услуг индивидуальными предпринимателями. Кроме того, авторы документа предложили обязать ИП передавать сведения о розничной торговле пивом и пивными напитками в единую государственную информационную систему.

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Ранее стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о запрете продажи спиртного в жилых домах. Предложение разработали в связи с регулярными жалобами россиян. Дело в том, что когда такими напитками торгуют в жилом доме, это часто создает стихийные зоны распития: некоторые покупатели начинают пить уже возле магазина, или на лестнице в подъезде, или во дворе, создавая неудобства для жильцов и подавая детям плохой пример.