Общество 25 августа 2023, 19:50 Следует «затянуть ремешок». Почему операторы стали взимать плату за раздачу интернета со смартфонов Журналист Букштейн: у операторов связи в РФ нарастают проблемы с оборудованием unsplash.com

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Владельцы смартфонов обратились в Федеральную антимонопольную службу России с жалобами на введение платы за раздачу интернета. До настоящего момента пользование режимом модема с гаджетов никак не регламентировалось.

Платный режим модема в смартфонах

Клиенты крупных операторов мобильной связи заметили, что за работу телефона в режиме роутера и раздачу интернета на другие устройства стали взимать плату. Стоимость разнилась в зависимости от тарифа, объема передачи данных и самого оператора, но в среднем составила минимум 30 рублей за сутки, сообщал РБК.

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Специалистам ФАС предстоит узнать детали и выяснить, нарушили ли операторы связи российское законодательство. Уточняется, что функцией раздачи сигнала пользовался примерно каждый пятый владелец смартфона. Другие устройства получали интернет через Wi-Fi, Bluetooth или USB. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в дальнейшем делать это бесплатно не получится.

Жизнь операторов становится сложнее

В беседе с «360» шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, что до сих пор раздача интернета с гаджетов никак не регламентировалась. Однако жизнь операторов становится сложнее — у них есть программа развития и определенные требования от государства. При этом в сложившейся ситуации нарастают проблемы с оборудованием.

Время идет, и то оборудование, что было закуплено, работает, но оно не вечно. Так что затраты на восстановление и ремонт растут. Наверное, операторы все-таки задумаются. Мы хотим, чтобы у нас при любой обстановке в стране и в мире все оставалось по-прежнему. Так не бывает. Леонтий Букштейн журналист

unsplash.com unsplash.com unsplash.com

Раздача интернета — это услуга второго порядка

Чем больше трафика потребляет абонент, тем выше у оператора затраты, но они тоже не беспредельны. Если компания докажет, что несет больше затрат за раздачу интернета, то сможет взимать плату с клиента. При этом вряд ли идет речь о каких-то «страшных деньгах».

«Иногда наши абоненты прям в такой приходят ступор, а начинаешь разбираться… 10% повышения цены, а затраты у людей в районе там 400-500 рублей. И что? А 50 рублей — это разве критично для современного человека? Когда по статистике из крупных сетей по продажам электроники мы знаем, что у нас народ дешевое не очень-то покупает. Зато хорошо покупает дорогое», — заявил Букштейн.

Следовало бы «затянуть ремешок»

Россияне много лет жили в относительном комфорте. В РФ не самые высокие тарифы по Европе, а интернетизация страны находится на высоком уровне. Собеседник «360» назвал неправильным подход, когда все должно быть хорошо и недорого, тем более в сложившихся обстоятельствах.

«Так что жить так хорошо, как жили до того — хорошо бы, но вряд ли. Потому что сейчас на одну дырочку ремешок затянуть следовало бы. Я так думаю», — отметил он.

В заключение специалист добавил, что вряд ли кому-то станет плохо от того, что операторы связи попросят поддержки.