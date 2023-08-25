Власть 25 августа 2023, 14:38 Россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах ФАС России проверит информацию о взимании платы за раздачу интернета с телефонов Annette Riedl/dpa/globallookpress

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Владельцы смартфонов пожаловались в ФАС России на введение платы за раздачу интернета. Этой опцией пользовался каждый пятый абонент, сообщил РБК.

К антимонопольщикам обратились клиенты крупных операторов мобильной связи, когда заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета на другие устройства стали взимать плату. Некоторые компании ввели ее еще несколько лет назад, другие — в 2023 году. Стоимость разнилась в зависимости от оператора, тарифа и объема передачи данных, но в среднем составила не меньше 30 рублей в сутки при единоразовом пользовании.

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Специалисты ФАС России направили запросы, чтобы прояснить детали. Они начали проверку и установят, нарушили ли операторы операторы связи законодательство.

Функцией раздачи сигнала пользовался примерно каждый пятый владелец смартфона. Другие устройства могли получать интернет со смартфона, подключившись по Wi-Fi, Bluetooth или USB. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что продолжать делать это бесплатно не получится.

«Можно попробовать сменить оператора, но, скорее всего, вскоре многие из них тоже введут оплату за раздачу интернета», — сказал он.

Мобильные операторы обращались к антимонопольщикам по поводу роста тарифов. Они просили разрешить ежегодно увеличивать их более чем на 5% выше инфляции.