Эксклюзив 29 мая 2023, 13:28 «Сказывается на работе устройства». Россиянам рассказали, как выявить гаджеты с вирусами Аналитик Баклушин: антивирусные проверки флешек и гаджетов надо запускать каждый день piqsels

Читать 360tv в

Смартфоны и другие гаджеты могут заразиться вирусами уже на производстве, рассказал «360» руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин. По его словам, проблемный аппарат можно выявить по замедленной работе и стремительному сокращению объема свободной памяти устройства.

Как распознать вирус

Баклушин заявил — чаще всего причиной заражения аппаратов на производстве становится использование личных флешек, на которую попали вирусные файлы с компьютера сотрудников.

Реклама

«Второй способ относится к ненамеренным — это открытие вложений из фишинговый писем, что тоже относится к классическим атакам злоумышленников. Ну и третий вариант — это классические хакерские атаки, так как обычно на большинстве предприятий при производстве таких устройств внутренние службы не уделяют внимания самым базовым механизмам защиты», — объяснил эксперт.

Существуют вирусы, которые явно демонстрируют свою зловредную активность, но есть и «скрытные» программы. Если на устройстве нет антивируса, выявить заражение можно по нескольким признакам.

«В первую очередь это сказывается на работе устройства, скорость заметно падает при выполнении даже самых банальных действий. Также количество свободной памяти на устройстве довольно существенно сокращается. Опасно это сокращением срока службы устройств, в том числе из-за его использования злоумышленников в роли криптофермы, а также скрытным сливом ваших данных, которые вы вводите с помощью клавиатуру или через сливы записей ваших переговоров», — подчеркнул специалист.

Регулярно проверять устройства

По словам Евгению Баклушина, пользователям гаджетов необходимо обязательно устанавливать антивирусы.

«Сейчас почти у любого интернет-провайдера можно купить доступную лицензию антивирусов известных и проверенных разработчиков, от 60 до 300 рублей в месяц. Совет номер два тоже классический — не скачивайте ничего с подозрительных сайтов и не открывайте вложения из писем от сомнительных отправителей по типу „вы выиграли миллион рублей“», — порекомендовал собеседник «360».

Он добавил, что каждую флешку, компьютер и другие устройства нужно регулярно проверять. Быструю антивирусную проверку необходимо запускать каждый день, а полную — раз в неделю.

На российском рынке появились устройства на базе Android, зараженные вирусами на заводах, где их собирали, сообщили «Известия». Эксперты предупредили, что вредоносные программы могут быть установлены в смартфонах, часах, телевизорах и даже ТВ-приставках.

Ранее Евгений Баклушин призвал россиян не хранить особо ценную информацию в гаджетах. Аналитик отметил, что аппараты так или иначе собирают данные о пользователях.