Эксклюзив 21 марта 2023, 13:07 «Подчинены своим производителям». Владельцев смартфонов предупредили о риске утечки информации Аналитик Баклушин призвал россиян не хранить чувствительную информацию в смартфонах piqsels

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Все гаджеты так или иначе могут быть «подчинены» компаниям-производителям, поэтому на устройствах лучше не хранить особо чувствительную информацию, рассказал «360» руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин. По его словам, айфоны в этом плане не опаснее других смартфонов зарубежного производства.

Эксперт уточнил, что компаниям невыгодно концентрироваться на определенных регионах мира в надежде, что нужный человек приобретет нужный смартфон, поэтому встраивать специальные чипы в устройства попросту невыгодно. Несмотря на это, каждый гаджет так или иначе собирает и передает часть информации пользователей, включая местонахождение, смс-сообщения и списки контактов.

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«И айфоны, и устройства под управлением Android могут быть полностью подчинены своим производителям. Любой смартфон отправляет в материнскую компанию информацию о своем пользователе <…>, но в подавляющем большинстве случаев вы безлики для него, просто пользователь № 1539568496», — подчеркнул Баклушин.

По его словам, в смартфонах не стоит хранить чувствительную информацию, особенно содержащие гостайну сведения. Так он прокомментировал новость о том, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали сменить айфоны на другие устройства с альтернативной операционной системой. По информации источников «Коммерсанта», это нужно сделать до конца марта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использовать смартфоны в служебных целях нельзя. Он добавил, что в этом вопросе не имеет разницы, на какой операционной системе работает аппарат.