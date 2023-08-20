Общество 20 августа 2023, 21:13 😴Сиеста для офиса. В чем польза сна на работе Кадровый эксперт Варакин: сон во время работы в России зависит от организации труда Freepik

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Сон на работе уже давно стал обычной практикой в Южной Европе и Латинской Америке, в Японии и Китае. В России к сиесте пока относятся как к экзотике. Короткий сон во время рабочего дня полезен, а вздремнуть в офисе, как оказалось, можно и в нашей стране.

Японские разработчики представили капсулу, в которой работники могут уснуть в положении стоя. Устройство представляет собой телефонную будку с регулируемыми платформами, которые можно настроить под свой рост. В них люди смогут немного поспать во время рабочего дня.

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Спите спокойно

В России также разрешено спать во время работы, такая практика зависит от типов организации труда — когда сон планируется специально, объяснил в беседе с «360» кадровый эксперт Илья Варакин

Сон на рабочем месте в мировой практике является запланированным. Он предусмотрен для сотрудников, работающих в ночную смену, — например, охранников или работников производственных предприятий, а также в некоторых ситуациях — при тяжелой работе или при высокой ответственности.

Есть так называемый произвольно поощряемый сон для сотрудников, где корпоративная культура диктует полную свободу действий, в независимости от действий большинства работников. Например, у IT-компании сейчас практикуют прямо в офисе расположение комнат для кратковременного сна. Это позволяет лучше сконцентрироваться на работе. Илья Варакин кадровый эксперт

По словам Варакина, вводить ли дневной сон в практику, зависит от компаний, нагрузки сотрудника и графика работы. В любом случае, это все относится к организации рабочего труда.

«Японцы спят стоя потому, что у них цена одного квадратного метра дорогая, в России в ночную смену спят на стульях, там, где нет возможности поставить раскладушку, например. Кроме того, в Японии полное посвящение себя трудоголизму считается главным качество работника. Там не так ценится качество работы, как сколько то, какое количество задач он выполняет за смену», — резюмировал кадровый эксперт.

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Сон как лекарство

Короткий сон является основной рекомендацией международных сообществ по сомнологии для восстановления работоспособности, пояснила «360» врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Для человека спать в вертикальном положении не совсем привычно. Однако сейчас во многих странах уже начали создавать вертикальные рабочие места. А теперь, как мы видим, уже и для сна. Главное для человека — расслабить тело, тогда он сможет поспать в любом положении. София Черкасова сомнолог

Благодаря короткому сну работник, по словам специалиста, быстрее восстановится для интеллектуальной и физической деятельности. Физиологическая сонливость человека активно проявляется в промежутке с 13:00 до 16:00.

«Поспать днем 15-20 минут будет достаточно, чтобы освежиться и не впасть в глубокий сон. Но лучше такой сон устраивать не позже трех часов дня. Если поспать ближе к вечеру, тогда могут возникнуть проблемы с ночным засыпанием», — предупредила врач.