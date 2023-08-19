Технологии 19 августа 2023, 21:13 Позволяющую спать стоя капсулу создали в Японии Daily Mail: в Японии выпустили капсулы, в которых люди могут спать стоя Unsplash

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Японские разработчики представили капсулу, в которой работники могут быстро уснуть в положении стоя. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Устройство представляет собой маленькую телефонную будку с мягкими регулируемыми платформами, которые можно настроить под свой рост. Капсулам дали название Giraffenap.

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В них люди смогут немного поспать во время рабочего дня, чтобы улучшить концентрацию и эффективность работы. Устройство специально сделали вертикальным, чтобы кабина занимала меньше места в офисах.

Каждую капсулу для сна оснастили системой сигнализации и точками опоры для различных частей тела, чтобы человеку было удобно сохранить вертикальное положение во время сна. Кроме того, в кабинах есть система регулировки высоты.

По словам разработчиков, капсулой смогут воспользоваться люди ростом не более 195 сантиметров и весом не выше 100 килограмм.

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