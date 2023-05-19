Общество 19 мая 2023, 16:36 Школьники и студенты рассказали, под какую музыку лучше готовиться к экзаменам Треки Инстасамки и Басты назвали лучшими для подготовки к экзаменам в школах и вузах Freepik

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Стало известно, под какие треки лучше всего готовиться к успешной сдаче экзаменов. Аналитики «Яндекс Музыки» выяснили, что школьники чаще всего слушают Инстасамку и OG Buda, а выпускники вузов — Басту и DVRST.

Музыка подстроится под каждого

Специалисты «Яндекс Музыки» запустили «Мою волну» — сервис поможет школьникам, студентам и выпускникам подобрать песни для подготовки к экзаменам. Система будет учитывать личные предпочтения пользователей — лайки и другие сигналы, чтобы сформировать идеальный трек-лист.

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Чтобы включить «Мою волну» для экзаменов, в поисковой строчке приложения «Яндекс Музыки» нужно ввести словосочетания «+100 к интеллекту», «иду на красный диплом» или просто «готовлюсь к экзаменам».

Перед запуском проекта аналитики компании провели опрос. Выяснилось, что 50% респондентов положительно оценивают влияние музыки на подготовку к экзаменам, 18% опрошенных она помогает снять стресс, а еще 17% — мотивирует и бодрит. Участниками исследования стали 1227 человек, успешно сдавших экзамены (получивших не менее 70 баллов по ЕГЭ и не ниже четверки в вузах).

Лучшие из лучших

Аналитики выяснили, что чаще всего школьники готовятся к экзаменам под треки Инстасамки и OG Buda, а студенты — под композиции Boulevard Depo и Mujuice. Выпускники высших учебных заведений отдали предпочтение DVRST и рэперу Басте. Некоторые ученики рассказали, что готовиться им помогает плейлист для энергичной уборки от «Яндекс Музыки».

На основе проведенного исследования компания составила рейтинг лучших исполнителей по версии школьников и студентов. Первые три строчки заняли Инстасамка, OG Buda и DVRST, за ними расположились Boulevard Depo, Anna Asti, Баста, Mujuice и «Король и Шут».

В списке лучших треков первое место заняла композиция «За##ло» исполнителя OFFMi & Rocket. На второй строчке «6AM в Будапеште» от OG Buda, на третьем — Kosil Jas’ Konjushinu в исполнении Mujuice и «Песняров». В топ-8 оказались также Инстасамка и ее «За деньги да», «На кухне» Anna Asti, нестареющий Eminem с песней Not Afraid, «Сансара» Басты и композиция «Май–май» от LOVV66.

«Моя волна» появилась в поиске «Яндекс Музыки» в апреле 2023 года.

В конце мая школьники начнут сдавать ЕГЭ. Родители выпускников из Химок в апреле написали пробный экзамен по истории.