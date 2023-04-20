Подмосковье 20 апреля 2023, 15:06 Акция «ЕГЭ для родителей» прошла в Химках

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Родители старшеклассников из лицея № 11 в Химках написали экзамен по истории. Свой уровень знаний они проверили в рамках акции «ЕГЭ для родителей».

Родителям выпускников рассказали, как заполнить бланк ЕГЭ, что можно взять с собой и как подать на апелляцию, если не согласен с результатом. Перед экзаменом они прошли проверку металлоискателем и регистрацию. Задания аналогичны тем, что будут на ЕГЭ.

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«В этом году единые государственные экзамены начинаются 29 мая. Родителей пригласили для того, чтобы они прошли весь этот этап, который совсем скоро будут проходить их дети», — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Акцию «ЕГЭ для родителей» проводят в округе седьмой раз.

«Я уверен, такие акции помогают снизить уровень стресса для родителей, помогают им <…> найти общий язык с детьми и, соответственно, детям получить дополнительную поддержку от своих родителей», — рассказал директор лицея № 11 Юрий Кандалов.

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