Общество 25 июня 2023, 13:20 «Шагнуть в неизвестность». Основательница ивент-агентства «Лебединая верность» назвала свою формулу успеха Основательница ивент-агентства Кирьянова: моя формула успеха — шагнуть в неизвестность Телеканал «360»

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Жизнь основательницы ивент-агентства «Лебединая верность» Юлии Кирьяновой похожа на сюжет романа, сериала или фильма. Она рискнула и начала собственное дело, оставив профессию учительницы. Предприниматель рассказала в передаче «Формула успеха», как решилась круто изменить жизнь.

Первый выход на сцену

Героиня программы с детства хотела петь, танцевать и выступать. Из-за строгого воспитания она не могла озвучить свои желания, но росла мечтателем.

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Когда Кирьяновой было шесть лет, она с семьей переехала в Монголию, куда ее отца отправили в командировку на три года. В этой стране будущая бизнесвумен впервые вышла на сцену.

«Каждый выходной мою семью, как и многие другие, вывозили в автобусе на природу, в горы. Там всегда была культмассовая программа, какие-то конкурсы. Дети сами должны были тоже что-то придумать и выступить. Я готовила песни, а когда поднималась на сцену, жутко переживала. Я и сейчас всегда очень волнуюсь», — призналась основательница ивент-агентства.

Предприниматель долго преподавала русский язык и литературу. Среди героинь книг Юлия ассоциирует себя с Наташей Ростовой из романа Льва Толстого «Война и мир».

Я всегда мечтала о балах и хотела оказаться среди интеллигентных, воспитанных, красивых людей, где звучит музыка, потому что она всегда играла где-то у меня внутри Юлия Кирьянова

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Научилась упаковывать таланты

В 2002 году будущую бизнесвумен отправили на конкурс «Учитель года. Подмосковье», откуда она вернулась лауреатом. Кирьяновой подарили компьютер и путевку. Именно этот конкурс подтолкнул учительницу к созданию ивент-агентства, ведь она поняла свое предназначение в жизни, выйдя на сцену.

«Если бы я тогда не вышла, не дала этот урок-экспромт, где я читала свои стихи, где я пела, на гитаре играла, я импровизировала… То есть все свои таланты я научилась упаковывать и предлагать людям. И я поняла, что им это надо, потому что прежде всего — спрос. Если людям это надо, они это возьмут», — отметила предприниматель.

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Попали на поминки вместо свадьбы

Юлия начала заниматься праздниками 20 лет назад. Тогда она брала 5 тысяч рублей за два дня свадьбы и была счастлива, поскольку эта сумма почти равнялась ее учительской зарплате. На первых порах бизнесвумен помогали муж и дочери.

«Кто-то отвечал за музыку, кто-то был аниматором, даже в ростовых куклах прыгали. Мужа усадили за диджейский пульт, и он делал вид, что все понимает. Когда колонки начинали хрипеть, Саша говорил мне: „Все, это последний раз, я больше с тобой не поеду!“ — но потом снова ехал», — вспомнила героиня «Формулы успеха».

Первую технику супруги купили в рассрочку, причем оборудование было не новое. Долгое время Кирьянова работала вдвоем с мужем. Они возили аппаратуру на машине и объездили почти всю Москву и область.

Бывали смешные случаи, когда мы знали только название ресторана, где будет свадьба, а в городе их два одинаковых. Приезжали не в то место. Один раз на поминки попали Юлия Кирьянова

Телеканал «360»

Думала, научат быть предпринимателем

После рождения четвертой дочери Юлия поняла, что ей пора вырасти в индивидуального предпринимателя и открыть собственное ивент-агентство. В тот период у бизнесвумен появилось время раскрутиться и понять, как пойдет дело.

«В 2012 году пошла в налоговую, подала заявление. Через какое-то время мне выдали бумагу о том, что я стала ИП. Я думала, что сейчас меня отведут за руку в кабинет и начнут учить, как быть предпринимателем. Однако вместо этого сказали: „Идите, работайте“», — поделилась Кирьянова.

Она сняла офис и начала ждать клиентов. Совершенно случайно к Юлии зашла ее бывшая выпускница и спросила про коды статистики и бланки строгой отчетности. У начинающего ИП этого не было, поскольку никто об этом не говорил. Тогда основательница ивент-агентства пошла в администрацию, в отдел экономики, где получила номер телефона уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Мне повезло к нему попасть. Я поняла, что таких, как я, очень много. Они робеют и не знают, с чего начинать, как двигаться дальше, какие нужны документы и что это такое ИП вообще. Особенно тяжело женщинам — они более скромные, боязливые», — обратила внимание бизнесвумен.

Героиня активно участвует в жизни подмосковного отделения Союза женщин России, помогает предпринимателям из сообщества «Нежный бизнес». По словам Кирьяновой, через общественные организации ей удалось донести свой опыт, которым вдохновляются другие бизнесвумен.

Конечно, у нас больше социальная направленность, в том числе есть сектор «бизнес». Я возглавляю местное отделение Бронниц в Союзе женщин России. У нас со всеми организациями в городе налажен контакт. Они уже знают: я обязательно позвоню, предложу идею, и мы вместе что-нибудь проведем Юлия Кирьянова

Телеканал «360»

Дать свободу таланту

Юлия отметила, что старается работать не наигранно и не по шаблону. Основательница ивент-агентства устраивает мероприятия будто для себя и на свадьбах всегда мечтает оказаться на месте невесты.

Отвечая на вопрос, как у нее получается совмещать бизнес, семью и другие сферы, Кирьянова сравнила жизнь с колесом.

«Но я в ней не хомячок, который неизвестно куда бежит. Я всегда знаю, куда бегу, потому что вижу результат», — подчеркнула предприниматель.

По словам бизнесвумен, ее формула успеха — разбудить свой талант, вырастить его, дать ему свободу и возможность работать на тебя. Своим талантом Юлия управляет, но делает это без лишних усилий.

Я не устаю в этой жизни и не хочу стареть. Я знаю, что мой талант не даст мне состариться. Это тоже моя формула успеха — надо шагнуть в неизвестность и попробовать, а как там Юлия Кирьянова

«Формула успеха» — проект о женщинах, доказавших, что нет непреодолимых препятствий. Все выпуски передачи доступны на RuTube.