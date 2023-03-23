Эксклюзив 23 марта 2023, 20:13 «Самовыражался за счет детей». Мать пострадавшего школьника из Копейска назвала поведение педагога неадекватным Мать из Копейска обвинила учителя истории в грубости и самовыражении за счет школьников Jordan Sanchez / Unsplash

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Стали известны подробности истории со школьным учителем из Копейска, который заставил ученика встать на колени и просить прощения. Мать пострадавшего мальчика Ольга Селявская рассказала «360», что преподаватель пытался самоутвердиться за счет детей и вел себя непозволительным образом. Она добавила, что претензии к ее сыну возникли из-за домашней работы.

Взрослые разговоры

По словам женщины, у мальчика стресс. Из-за случившегося в школе они запланировали поход к психологу. Собеседница «360» отметила, что у нее не было претензий у педагогу как к учителю, зато были замечания по поводу его общения со школьниками.

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«Есть нарекания именно по поводу разговорного диалекта с детьми. Много употреблял таких слов, которые в нашей семье не употребляют. Слишком взрослые разговоры велись у него на уроках по поводу отношения к детям. Он так самовыражался за счет детей», — подчеркнула Селявская.

Педагогу не понравился ответ ученика

Она рассказала, что претензии к ее сыну возникли из-за качества выполненного домашнего задания. Мальчик готовил проект, который несколько раз приносил в школу — из-за этого углы работы чуть помялись. Педагогу это не понравилось, он счел это неуважением в свой адрес и начал давить на ребенка.

«В момент чтения проекта ему не понравилось само произношение ребенка, как он читает. Я, конечно, не специалист, но слышала о таком заболевании — дислексия, ребенок путает буквы, меняет местами, что-то с окончаниями там не так. Вследствие этого он немножко невнятно читает», — рассказала о сыне женщина.

Историк попросил ребенка читать громче и при этом «не хрюкать». Ученик пояснил, что делает это не специально, на что получил замечание — «учиться читать лучше».

«Мне очень сложно комментировать, не хочу опять все это переживать <…> У нас небольшой поселок Бажово, где все друг друга знают, мы общаемся очень плотно и тесно, нарекания были и у других родителей — достаточное количество. По здоровью [у сына] нормально, а вот чисто психологически — завтра мы идем к психологу», — добавила собеседница и уточнила, что будет добиваться наказания для мужчины.

В распоряжении «360» оказалась аудиозапись с урока, на котором педагог заставил мальчика встать на колени и извиняться, преподаватель угрожал унизить школьника. Полицейские возбудили уголовное дело.