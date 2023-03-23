Эксклюзив 23 марта 2023, 19:25 «Называл учеников моральными уродами». Учителя из Копейска уличили в агрессии в адрес школьников МВД возбудило уголовное дело по факту издевательства над учеником в школе Копейска Ilya Sonin / Unsplash

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Школьный учитель истории из Копейска поставил на колени одного из учеников и заставил извиниться за совершенный им проступок. В Сети оказалась аудиозапись с урока, на которой педагог угрожал провинившемуся ученику. Источники «360» рассказали, что мужчина часто ведет себя неадекватно. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Жестокие методы

Скандальная история случилась в одной из школ Копейска (в поселке Бажово). Плотников проводил очередной урок, в ходе которого сделал несколько замечаний одному из учеников. В какой-то момент педагог сорвался на мальчика. Его одноклассники сделали аудиозапись разговора, она оказалась в распоряжении «360».

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На записи слышно, как школьник плачет и просит прощения. Несколько раз слышны звуки ударов.

«На колени встал! В глаза смотреть! <…> Нравится? Я тебя бил? Ты чего себя так ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя ###### сейчас здесь, понял? Прямо здесь и сейчас, хочешь? Какого #### ты себя так ведешь? Пеняй на себя, я вел себя с тобой нормально», — заявил предполагаемый учитель.

Не первый случай

Собеседник «360» рассказал, что сейчас учитель истории в школе не работает. По словам собеседника, мальчик мог нагрубить педагогу, но на историка поступали жалобы и до этого случая.

«Много причин. Мог унизить публично, на уроках мог использовать бранные слова <…> В пятом классе <…> он показывал какие-то приемы на учениках <…> Мой брат рассказывал, как на уроке Данил Андреевич говорил ученикам „бейте своих женщин, девушек, потому что они слабее вас“. Было даже такое, что „подкатывал“ к ученицам», — отметил источник.

По его словам, учитель мог спокойно выбросить в окно с третьего этажа личные вещи школьников. В ход шли тетради, ручки и даже целые портфели.

Другой источник отметил, что между пострадавшим школьником и историком часто возникали конфликты. Однако другим ученикам педагог якобы никогда не угрожал. Еще один знакомый с ситуацией собеседник «360» подчеркнул — преподаватель частенько вел себя неадекватно.

«Знакомые ребята рассказывали, что он спокойно мог сматериться на уроке, послать на три буквы, называл учеников моральными уродами», — уточнил он.

Реакция на скандал

Правоохранители уже заинтересовались случившемся в Копейске. В пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области рассказали «360», что следователи выясняют подробности.

«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В школе работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей" — прим. ред.) УК Российской Федерации», — ответили в полиции.

Журналисты «Царьграда» дозвонились до замминистра образования и науки Челябинской области Елене Коузовой. По ее словам, она была весь день занята, поэтому ничего не знала о случившемся.

«В ситуации должен разбираться учредитель учебного заведения — в данном случае Копейский городской округ. Если факты подтвердятся, то подключатся Следственный комитет, прокуратура», — заявила она.

Собеседница издания добавила, что министерство не выезжает с проверками, но сотрудники областного Минобразования в любом случае будут пристально следить за ситуацией.

Еще одна скандальная ситуация произошла в одной из школ Астрахани. Там учитель попытался насильно постричь одного из учеников.