Эксклюзив 11 июля 2023, 13:05 «Самое доброе утро в моей жизни!» Потерявшегося в аэропорту Внуково кота нашли через неделю после пропажи Хозяйка обнаруженного в аэропорту Внуково кота поблагодарила всех, кто помогал с поисками

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Кота по кличке Котик, потерявшегося в аэропорту Внуково 4 июля, обнаружили через неделю после исчезновения. Об этом сообщили «360» хозяйка питомца Юлия, а также волонтеры, участвовавшие в поисках.

Юлия улетала из Москвы с маленькой дочерью и коляской, поэтому не могла взять переноску с животным в салон и сдала ее в багаж. Однако Котик каким-то образом выбрался из транспортировочной клетки в багажном отделении аэропорта и пропал. Хозяйке питомца пришлось сесть в самолет с ребенком, а муж женщины Евгений провел во Внуково всю ночь и составил заявление в полицию.

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Кота обнаружили через неделю ночью недалеко от места стоянки самолета. Домашнего зверя поймали сотрудники аэропорта. После этого первой Котика увидела волонтер Яна, участвовавшая в поисках.

«Как я поняла, это ему не свойственно, но он в очень агрессивном состоянии», — сообщила она «360».

По словам Яны, работники Внуково ловили животное в перчатках. Питомец очень злой и часто облизывается, поскольку хочет пить, отметила волонтер.

Яна предложила работникам воздушной гавани помочь напоить и накормить Котика, но они ответили, что сделают все сами. Женщине сообщили, что уже дали воду зверю.

«Сотрудники выглядели лояльными и показались мне приятными», — сказала волонтер.

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«Просто фантастика!»

Хозяйка эмоционально отреагировала на новость, что кот нашелся. Она поблагодарила всех, кто помогал с поисками животного.

«Это самое доброе утро в моей жизни! Я сижу плачу», — призналась Юлия.

Женщина по-прежнему не в Москве, поэтому за питомцем поехал ее муж. Когда Котика обнаружили, Евгений находился на сутках. Он отправился в аэропорт сразу с работы.

«Это просто фантастика!» — написал мужчина жене, узнав, что домашнего зверя нашли.

Нас переполняют невероятные эмоции. Я, наверное, осознаю все только после возвращения в Москву, домой. Но мы очень счастливы, что наш Котик будет с нами, что он выжил, что он здоров, что не перевелись на свете еще добрые люди, которые готовы помочь даже, можно сказать, рискуя своей работой. Юлия хозяйка Котика

Юлия добавила, что кот уже никуда не полетит. Такое решение семья приняла после пропажи питомца.

«Мы верили, что он найдется, хоть и руки уже так сильно опускались», — поделилась женщина с «360».

Хозяйка пока не может сказать, как чувствует себя зверь, поскольку Евгений едет в аэропорт и еще не видел его. Котика отвезут в ветеринарную клинику, чтобы там его обследовали.

По словам Юлии, они будут внимательно наблюдать за питомцем, чтобы понять, как на нем сказалось исчезновение. За несколько дней до рейса кот много ел, будто чувствовал, что ему придется откуда-то черпать силы, добавила собеседница «360».

Совет тем, кто летит с животным

Искать Котика помогали волонтеры объединения «ЗоопоискЮАО». Именно они организовали чат в Telegram для поиска пропавшего зверя.

Волонтер Юлия поблагодарила неравнодушных сотрудников аэропорта Внуково и всех, кто помогал словом и делом. Она также дала совет путешествующим на самолете с питомцами.

«Важно покупать качественную и прочную переноску с авиазамком и дополнительно усиливать защиту стяжками», — сказала волонтер.