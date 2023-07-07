Эксклюзив 07 июля 2023, 13:25 «Мы в отчаянии!» Кота по кличке Котик потеряли из транспортировочной клетки в аэропорту Внуково Хозяева потерянного в аэропорту Внуково кота написали заявление в полицию Фото предоставили хозяева кота

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Кот потерялся из транспортировочной клетки в багажном отделении аэропорта Внуково. Хозяйка питомца по кличке Котик Юлия сообщила «360», что ее муж Евгений написал заявление в полицию после исчезновения животного.

Кот пропал из переноски в багажном отделении терминала А вечером 4 июля хозяйка улетала с двухлетним ребенком и коляской, поэтому физически не могла взять клетку в салон и сдала ее в багаж.

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После того как стало известно об исчезновении Котика, Юлии с дочерью пришлось сесть в самолет, но муж женщины провел во Внуково всю ночь. По словам собеседницы «360», результатов это не дало. Говорили, что питомца слышали в багажном отделении, однако обнаружить его не удалось.

«Я боюсь, что нашего кота ищут поверхностно, для галочки. Заявление в полицию в аэропорту составил муж. <…> Мы в отчаянии! Ищем любые способы поисков нашего кота. Верю в доброту людей!» — поделилась эмоциями хозяйка животного.

Обслуживающая компания UTG продолжает искать кота на территории багажного отделения. Юлия сообщила, что после настырных звонков ей пообещали составить запрос кинологам утром 7 июля.

Вещи с запахом Котика для поиска кинологической службой заранее доставили во Внуково — их привезла сестра хозяйки. Чтобы найти животное, в аэропорту планируют расставить котоловушки с кормом.

Юлии сказали, что питомец выбежал из клетки при транспортировке к самолету. При этом муж собеседницы «360» увидел по записям с камер, что Котик убежал в багажном отделении. По словам хозяйки животного, в этом помещении обычно большой поток транспорта.

В Telegram создали специальный чат, чтобы найти кота. В нем зоозащитница написала, что поиск в аэропорту необычный, поскольку даже хозяевам не разрешают заходить на закрытую территорию.

«В этом плане руки связаны. Мы можем только помогать информационно и давать оборудование. Все зависит от сотрудников аэропорта», — пояснила волонтер.

Желающие помочь с поисками Котика могут обратиться по телефонам в объявлении. Те, у кого есть информация о пропавшем питомце, также могут написать в «Суперчат 360».