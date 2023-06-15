Эксклюзив 15 июня 2023, 15:22 Российский защищенный интернет. Как это будет? Депутат Свинцов рассказал о работе и преимуществах защищенного интернета в России Freepik

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В России может появиться защищенный интернет, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору. Предполагается, что в сети будут только проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательств. Депутат VII созыва Госдумы РФ Андрей Свинцов в беседе с «360» рассказал, что это может защитить людей от мошенничества и спама.

«Не так давно, примерно месяца три назад, мы общались с нашими разработчиками чипов и программного обеспечения, интеграторами, и узнали, что есть техническая возможность сделать защищенный интернет. От обычного он отличается тем, что та организация, которая поддерживает эксплуатацию этого сегмента, внутрь него допускает только проверенные сайты и проверенных пользователей», — сообщил Свинцов.

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Мошенник не пройдет

Постепенно такой вид интернета может если не вытеснить общепринятый интернет, то существенно его потеснить, отметил спикер. Он будет работать по принципу детского интернета, когда недопустимый контент просто не проходит модерацию. Аналог — китайский интернет, где в пределах КНР с большим трудом работают западные и даже российские приложения, добавил Свинцов.

«Эта технология — не новая, это не какое-то ноу-хау, это уже веяние времени, потому что тот объем мошенничества, спама, звонков, он как снежный ком набирает такие обороты, что какими-то средствами или законами с этим бороться практически невозможно, поэтому нужно просто переходить на следующий технологический уровень», — заявил собеседник канала.

Что изменится для пользователей?

По словам депутата, обычные пользователи не заметят особой разницы, но сразу же почувствуют комфорт, когда у них полностью прекратятся спам-рассылки и звонки. Люди будут заходить на любые сайты, зная, что это они не фишинговые, а легальные, что у них не украдут данные кредитных карт или персональную информацию.

«Это процесс эволюции интернета, поэтому он неизбежен. Китай практически с самого начала пошел именно по этому пути и оказалось, что он выиграл. Это правильный путь. Еще раз подчеркну, это не ограничивает каким-то образом доступ в общий сегмент интернета, но это фактически два разных типа», — сказал Свинцов.

Эксперт объяснил, что у человека, пользующегося таким интернетом, все сайты, торговые площадки, социальные сети защищены. Там находятся только проверенные источники: физические лица, индивидуальные предприниматели, СМИ.

«То есть вот такая более внимательная и точная модерация. Тот оператор, который будет этой системой управлять, и станет осуществлять безопасность, чтобы внутрь этого контура мошенники не пролезали. Это проще сделать, чем бороться с тем, что мы имеем сейчас, когда аферист из доменной зоны, условно с каких-то островов, под видом банка может украсть деньги», — подчеркнул специалист.

Как это будет выглядеть?

На первом этапе, возможно, появится отдельный браузер или мобильное приложение, отметил спикер. Но работы еще ведутся. В этом году, по словам собеседника издания, может выйти пилотная версия.

«Мы обсуждаем с банками, мобильными операторами, крупными компаниями, на какой бы площадке попробовать это сделать и главное, насколько будет правильный выбор площадки, чтобы это сразу был экономический эффект — например, в тысячу раз снизились киберугрозы», — пояснил он.

Свинцов добавил, что он не разработчик, а находится в группе ученых — просчитывает, возможно ли технически запустить такой безопасный интернет. Депутат добавил, что подобное необходимо сделать.

«Мы понимаем, что просто увал вот это мошенничество, да уже невозможно трубку взять, потому что девять из 10 звонков и по WhatsApp, и по Viber, и по другим мессенджерам — это спам. То есть это либо реклама, либо попытки мошенничества», — заключил Свинцов.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать искусственный интеллект начали использовать для создания фишинговых писем.