Общество 18 декабря 2023, 19:38 Российские академики признал астрологию лженаукой Комиссия РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии Unsplash

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Астрология не является наукой, а ее популярность у россиян объясняется феноменом массовой культуры. Доверять прогнозам астрологов не стоит особенно при выборе метода лечения или распоряжения финансами, потому что иначе можно получить непоправимый вред. Об этом в меморандуме написали члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Авторы подчеркнули, что к астрологии нужно относиться исключительно, как к развлечению, а не воспринимать все прогнозы всерьез.

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Ученые подчеркнули, что астрологи настаивают на важности рождения человека при составлении гороскопа, но не учитывают, к примеру, момент зачатия. Объяснить эти механизмы они не могут и всячески уклоняются от всех попыток представить объяснения.

В качестве примера члены комиссии РАН привели эксперимент, который прошел в Индии, когда специалисты проверяли предсказания 27 астрологов, заявивших, что могут предсказать уровень развития школьников, опираясь на их даты и место рождения.

«Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения — склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы», — отметили в меморандуме.

Несмотря на то, что вера в гороскопы в обществе нормализована, по мнению авторов, она может нести большие риски для финансов, психологического состояния и даже здоровья человека.

В своем заявлении академики обратились к россиянам с призывом не полагаться на предсказания астрологов при принятии важных решений. Средства массовой информации они попросили отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг и курсов, а врачей и психологов — предупреждать пациентов о серьезных рисках.

Это третий доклад Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Первый специалисты посвятили практике оценки характера человека и склонности к различным заболеваниям по отпечаткам пальцев. Второй рассказывал о недоказанности гомеопатии.

Исследование социальной сети «Одноклассники» показало, что всплеск интереса пользователей к гороскопам, гаданиям и астрологии обычно возникает перед новогодними праздниками, когда люди интересуются, что принесет им следующий год.